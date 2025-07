วันนอร์ ตอบโต้ ‘กัมพูชา’ กล่าวเท็จกลางเวทีรัฐสภาโลก วอนอาเซียนตั้งผู้สังเกตการณ์พิสูจน์ข้อเท็จจริงชายแดน

‘ประธานรัฐสภาไทย’ ประณาม ‘ปธ.สภากัมพูชา’ แถลงเท็จกลางที่ประชุมไอพียู เอาสิ่งที่ทำกับไทยมาโบ้ยว่าเราละเมิดข้อตกลงหยุดยิง วอน ‘ประธานอาเซียน’ ตั้งผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาแนวทางหยุดยิงให้สัมฤทธิผล

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 30 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา ในฐานะประธานหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) แถลงถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า

ตนรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าระหว่างการประชุมระดับสูงของสหภาพรัฐสภา ณ นครเจนีวา ในสัปดาห์นี้ ประเทศไทยถูกกล่าวหาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาโดยปราศจากมูลความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดน เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐสภาไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงอันเป็นเท็จและไม่มีมูลความจริงดังกล่าว ซึ่งปราศจากความถูกต้อง ตรงข้ามกับข้อเท็จจริงตามที่กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา รัฐบาลไทยได้ฟ้องไปยังประธานอาเซียน ผู้นำสหรัฐอเมริกา และผู้นำจีนแล้ว

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวต่อว่า รัฐสภาไทยขอเรียกร้องให้ประเทศกัมพูชาหยุดการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวประเทศไทยยังคงยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ หลักมนุษยธรรมสากล และการคุ้มครองชีวิตพลเรือนและข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ ตนขอขอบคุณประธานอาเซียนและประเทศต่างๆ อันเป็นพันธมิตรของเราเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนข้อตกลงเจรจาหยุดยิง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่จนบัดนี้กัมพูชายังไม่ยุติการยิงอันเป็นการละเมิดข้อตกลง ฉะนั้น จึงขอเรียกร้องให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงเรียกร้องให้ประธานอาเซียนจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์จากประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและร่วมหาแนวทางให้การหยุดยิงได้ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

“ท้ายที่สุดนี้ รัฐสภาไทยขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักนิติธรรมความถูกต้องของข้อเท็จจริง สร้างสันติภาพตามข้อตกลงทุกประการ และพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาคมระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยรัฐสภาจะนำแถลงการณ์นี้ส่งยังประธานสหภาพรัฐสภาเพื่อนำเสนอไปยังประเทศสมาชิกทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงต่อไป” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว

เมื่อถามว่าประธานสภาผู้แทนฯกัมพูชาแถลงต่อที่ประชุม IPU อย่างไรบ้าง นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า กล่าวหาว่าฝ่ายไทยและทหารไทยได้ละเมิดข้อตกลงโดยปฏิบัติการยิงเข้าไปยังเป้าหมายพลเรือน ทำให้พลเรือนเขาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงโรงพยาบาลและเด็กด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้วัตถุเคมีในการทำการ ซึ่งข้อเท็จจริงที่เขาแถลงนั้น เป็นสิ่งที่กัมพูชากระทำต่อเรา โดยเอาข้อที่เขากระทำกับเรามากล่าวหาว่าเรากระทำกับเขา ซึ่งหากไม่เป็นความจริงกระทรวงการต่างประเทศคงไม่กล้าที่จะยืนยัน และเขาได้ขอให้ประธานอาเซียนให้มาตรวจสอบด้วย ที่ตนต้องโต้ตอบเพราะประธานสภาผู้แทนฯกัมพูชากล่าวโดยไม่มีข้อเท็จจริง ซึ่งต้องมาชี้แจงเพราะไม่อยากให้ประชาชนคนไทยเสพอะไรที่เป็นเท็จ และให้ประชาคมทั่วโลกได้เข้าใจข้อเท็จจริง

เมื่อถามถึงท่าทีของที่ประชุม IPU เป็นอย่างไรบ้าง นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า เราไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่ในการแถลงของประเทศต่างๆ นั้น จะแถลงไล่ไปทีละประเทศตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ แถลงจบก็ลงจากเวที ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในที่ประชุม เพราะเวลาคงไม่พอ แต่ข้อมูลที่แถลงนั้นจะมีการแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนด้วย ซึ่งคำแถลงนี้ก็เช่นกัน เราก็จะมีการส่งไปให้ประธาน IPU รวมถึงประเทศสมาชิกต่างๆ ด้วย

Statement by the President of the National Assembly of Thailand on behalf of the President of the Thai National Group to the Inter-Parliamentary Union (IPU)

I am disappointed and deeply regret to learn that, during the high-level parliamentary meeting in Geneva this week, Thailand was groundlessly accused by the Speaker of the House of Representatives of Cambodia on the recent border clashes. The Thai National Assembly totally rejects and strongly condemns the misleading and groundless allegations, which are entirely untrue and contrary to the facts officially stated by the Ministry of Foreign Affairs and the Thai Government regarding the incident, including a violation of the ceasefire agreement by Cambodia, which the Thai Government has officially lodged complaints to the ASEAN Chair, the United States, and the People’s Republic of China.

The Thai National Assembly urges Cambodia to refrain from disseminating false or misleading information that distorts the actual situation, creates misunderstanding, and worsens tensions for its own unilateral benefit. Thailand remains firmly committed to the UN Charter, upholds universal humanitarian principles, protects civilian lives and strictly adheres to the ceasefire agreement.

In this connection, I would like to express my deep gratitude to the Chairman of ASEAN and all countries as our alliances in supporting the ceasefire agreement reached on 28th July 2025. Thailand has firmly complied with the agreement. As of now, Cambodia has yet to cease its firing, in violation of the agreement. We therefore urge Cambodia to fully comply with the ceasefire in the same strict manner. We also call upon the ASEAN Chair to establish an international fact-finding observer mission to determine the truth and to jointly explore ways to ensure the effectiveness of the ceasefire agreement.

Lastly, the Thai National Assembly therefore reaffirms our unwavering commitment to ensuring that all parties uphold the rule of law, the accuracy of facts, and the pursuit of peace in full accordance with all agreements. We stand ready to engage in fact-finding efforts for the sustainable benefit of the international community. The Thai National Assembly will submit this statement to the President of the Inter-Parliamentary Union for dissemination among all member states, with the aim of fostering an accurate and truthful understanding of the situation.