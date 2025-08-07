การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…แม้จะถูกสถานการณ์รุกจนถอยร่นไม่เป็นขบวน แต่เชื่อว่า ทักษิณ ชินวัตร น่าจะตั้งรับแบบหาทางพลิกขึ้นมาสู้ ด้วย 17 ปีที่ระเหเร่ร่อนกลับบ้านไม่ได้ เมื่อเทียบกับปัจจุบัน แม้จะเผชิญหน้ากับท่าทีของความเกลียดชังจนน่าท้อ ก็ถือว่ายังพอหาความสุขได้ในวัยปลาย ดูจากความคิด “ทำเต็มที่ไปเรื่อยๆ แต่เอาเท่าที่ได้ ทระนงองอาจ แต่ไม่ล้ำเส้น” เหมือนที่แสดงออกในช่วงหลัง ย่อมหมายถึงการ “อยู่เป็น เจนโลก” ที่จะไม่ให้อะไรต่ออะไรซ้ำรอยอีกแล้ว

…แน่นอนว่ามีคนไม่เชื่อมากมายว่าจะไม่ต้องกลับเข้าคุก หลัง “ขบวนการตรวจสอบ” ดูเอาจริงเอาจัง เพื่อรักษามาตรฐานบางอย่างไว้แต่การใช้พลังทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ “บารมีตัวเอง” ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของ “ทักษิณ” อย่างน้อยได้รู้ว่าถึงที่สุดแล้ว เดินหน้าต่อด้วยความตั้งใจดูแลประเทศให้พ้นวิกฤตได้แค่ไหน

…เช่นเดียวกัน ปรารถนาที่คงมั่นของ แพทองธาร ชินวัตร คือได้ “พ่อกลับแผ่นดินเกิด” เพราะที่สุดแล้วหากถูกตัดสินว่า “ผิดจริยธรรม” จนเป็นปัญหากับ “งานบริหารแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน” แต่เพื่อแลกกับ “การยืนหยัดอยู่เคียงข้างพ่อ” กับชีวิตความเป็นอยู่ที่ฐานะปิดโอกาสเดือดร้อน ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องแคร์กับการไม่มีตำแหน่ง เพราะบริหารโดยไม่ต้องกังวลถึง “หมวกที่ต้องสวม”

…ดุเดือดเผ็ดมันยามนี้ เป็น ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ถูกการเมืองภาคบังคับให้ชีวิตวัยปลายต้องเล่นบท “สร้างศัตรูเพียบ” ที่สำคัญคือเปิดฉากคดีคอขาดบาดตาย ถึงขั้นทุบหม้อข้าวตระกูล “ชิดชอบ” แม้จะเป็นที่รู้กันว่า “ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว” แต่งานนี้ไม่มีใครเชื่อว่าคนที่ใช้ชีวิตปกติอย่าง “พี่อ้วน” จะไม่เครียด เมื่อนึกถึงหน้า เนวิน ชิดชอบ

…การสู้รบกับ “เขมร” ท่ามกลางข่าวคู่กรณีได้รับสนับสนุน “ยุทโธปกรณ์” จาก “จีน” ทำให้ข้อกังขาเรื่อง “ทุ่มงบซื้ออาวุธ” ของ “กองทัพไทย” พลิกมาเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเข้าใจ เพราะไม่ว่าใครย่อมประเมินออกว่า หลังจากนี้ โอกาสที่จะไม่ “ตาขวาง” ใส่กันระหว่าง “ไทย-กัมพูชา” คงเป็นไปได้ยากแล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะเปลี่ยนอำนาจจาก ฮุน เซน และ “ตระกูลฮุน” ไปเป็นอื่น “มิตรภาพของคนบ้านใกล้เรือนเคียง” แนวโน้มคงเหินห่างในผูกพันมากขึ้น และคงไม่ต้องบอกว่า “ใครจะเดือดร้อนกว่ากัน”

…หากต้องการให้ “กัมพูชา” เจ็บปวดที่สุด คือ “ไทย” ต้อง “คืนสู่การพัฒนา” ให้เห็นว่า “เจริญรุ่งเรืองกว่าแบบไม่มีทางสู้ได้ตามทัน” นั่นหมายถึง “ผู้รักชาติ” ทั้งหลาย ต้องเปิดทางให้เปลี่ยน “ไทย” จาก “ประเทศที่ไม่ยอมให้พัฒนา” ปลดล็อก “สร้างโอกาสสู่ความเจริญรุ่งเรือง” ให้รับรู้กันว่า “ประชาชนประเทศไหนชีวิตสุขสบายมากกว่า” ไม่ใช่มัดขามัดแข้งไว้ให้ “เพื่อนบ้านแซงหน้าไปทีละประเทศ” อย่างที่เป็นมา

…ไม่รู้ว่าสร้าง “ความรักภักดีต่อประเทศชาติ และตระกูล” ด้วยวิธีคิดแบบไหน “ฮุน เซน-ฮุน มาเนต” ถึงกล้าขนาด “ปล่อยศพทหาร” ที่ยอมตายถวายชีวิตให้ “เน่าเฟะกลางป่า” ไม่นำพาแม้แต่ช่วยกระทำพิธีส่งวิญญาณ จนหวาดผวาในโรคระบาดกันไปทั่ว “รักประชาชน” กันด้วยสำนึกเช่นนี้ ย่อมท้าทายว่าจะรักษา “อำนาจอยู่ได้นานแค่ไหน” แม้อิทธิพลจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม

วิ่งล้อมเมือง – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. และ อนนต์ อัตถวิบูลย์ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บจก.ไอคอนสยาม ร่วมกิจกรรม “วิ่งล้อมเมือง Healthy City @กรุงธนบุรี” ครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์ให้คนเมืองตระหนักถึงสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านการออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี รศ.ทวิดา กมลเวชช, เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง, สุนทร สุนทรชาติ, พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์, พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล และว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ร่วมงาน ณ ไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้
มอบรางวัล – สรัญญา เจริญศิริ ผอ.ฝ่ายการตลาด บจก.อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นตัวแทนผู้บริหาร ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน MBK COVER DANCE 2025 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท โดยทีมชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ทีม DEMONIC และทีมชนะเลิศ รุ่นไม่จำกัดอายุ ได้แก่ ทีม XY.GENE ณ ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A
ถุงยังชีพ – สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จ.น่าน โดยมี พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์, ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร, อนุรักษ์ มลิวัลย์ และปิติพร ปิติเสรี ร่วมพิธี ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
พาร์ทเนอร์ – บจก.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ JAS ผู้ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ตลอด 6 ฤดูกาล ในประเทศไทย ร่วมกับ บจก.โมโน สตรีมมิ่ง หรือ Momomax ประกาศความร่วมมือกับ Omise ผู้ให้บริการระบบชำระเงินดิจิทัลชั้นนำ เพื่อให้สมาชิก Monomax สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย โดยมี โสรัชย์ อัศวะประภา, นวมินทร์ ประสพเนตร พร้อมด้วย จิตสุภา เชี่ยววิทย์ และปีเตอร์ พรประยุทธ ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการร่วมกัน
เปิดงาน – ศ.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “CU Innovation & IP Expo 2025” พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ได้แก่ ศ.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รองอธิการบดี จุฬาฯ, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.ภญ.จิตติมา ลัคนากุล ผอ. CU Innovation Hub ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
กำลังใจ – บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” นำโดย แมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่จำเป็นแบรนด์ “แม็คยีนส์” ร่วมส่งกำลังใจให้กับทหารในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มูลค่า 1,000,000 บาท ณ แม็ค สตูดิโอ บมจ.แม็คกรุ๊ป สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้