สถานีคิดเลขที่ 12 : ไปอีกขยัก

|ผู้เขียน
|วรศักดิ์ ประยูรศุข
เดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ จะมีการตัดสิน หรือวินิจฉัยคดีสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหลายเรื่อง
รวมถึงคดีคลิปเสียงนายกฯไทย สนทนากับบิดานายกฯกัมพูชา ที่ ส.ว.ร้องว่าขัดจริยธรรมร้ายแรง
ผลที่จะตามมา อาจทำให้ต้องเปลี่ยนนายกฯใหม่
ทำให้เกิดการคาดคะเนว่าใครจะมา จะมาแบบไหน ช่องไหน อย่างไร
วิเคราะห์วิจารณ์กันไปไกลมาก
พรรคเพื่อไทยเอง เตรียมผลักดัน นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตคนที่ 3 ตามมาตรา 88 ในรัฐธรรมนูญ
เข้ามาบริหารในวาระที่เหลืออีก 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน พ.ค.2570
แต่การเมืองไทย คาดหวังได้ยากว่าจะเดินไปตามขั้นตอนปกติ
ยิ่งการเมืองไม่ค่อยปกติ เกิดข้อขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง และระหว่างกลุ่มความคิด กลุ่มอำนาจ
อาจจะเกิดการพลิก นายกฯคนใหม่อาจไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทย
อาศัยจังหวะหรือช่องว่างที่เกิดขึ้น ดันแคนดิเดตของพรรคอื่นๆ หรือจาก “ข้างนอกสภา” เข้ามาคว้าเก้าอี้นายกฯไป
แน่นอนว่า เป็นเรื่องที่คิดได้ แต่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่าง
เรื่องสำคัญสุด คือต้องมีเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของจำนวน ส.ส.ในสภา และเสียงของรัฐบาล ยังแน่นเหนียวอยู่
เรื่องของนายกฯใหม่ สูตรรัฐบาล ดีลการเมือง ที่สะพัดแพร่หลายอยู่หลายโผหลายดีล จะเป็นจริงหรือไม่ เดือน ส.ค.และ ก.ย.นี้ น่าจะได้รู้กัน
ที่ถามกันมากอีกเช่นกัน คือ การเมืองจากนี้ จะเป็นไปอย่างไร
สำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ก็คงกัดฟันเดินไปตามระบบต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนนายกฯก็ดีไป ถ้าต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยน
แล้วสร้างผลงานให้ดีที่สุด เพื่อเป็น “ต้นทุน” สำหรับเลือกตั้ง ถ้าไม่ไหว ก็ยุบสภา
การเมืองเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ควรเปลี่ยนไปตามครรลองหรือระบบที่มีอยู่
ระบบปัจจุบัน เป็นไปตามจารีตการเมืองที่ปฏิบัติกันมา และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ยังมีจุดปัญหาที่พรรคการเมืองพยายามแก้ไข แต่แก้ไม่ได้
นอกจากแก้ไม่ได้ ยังโดนเล่นงานกลับ สุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่ยั้งต่อไป อย่างน้อยก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้า
การเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไป รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ จะเป็นผู้กำหนดการเมือง สามารถเปลี่ยนแปลงการเมือง เช่น ยุบสภาได้หรือไม่ เดือนสองเดือนนี้ น่าจะมีคำตอบ สักระดับหนึ่ง
ไปกันทีละขยักสองขยักกันแบบนี้
วรศักดิ์ ประยูรศุข