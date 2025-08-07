รมช.กห.และคณะ ถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเข้าพบอันวาร์ ก่อนถก GBC บ่ายนี้

รมช.กห.และคณะ ถึงมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ยึด กรอบหัวใจสำคัญในการเจรจา
เมื่อเสลา 07.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2568 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ในฐานะ รมว.กลาโหม และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ เดินทางถึง ท่าอากาศยานทหาร Subang ประเทศมาเลเซีย เวลา 08:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาตามประเทศไทย 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันนี้ พลเอก ณัฐพล จะเข้าเยี่ยมคารวะนาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียนในขณะนี้ ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะเจ้าภาพของสถานที่การประชุม ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ในช่วงบ่ายของวันนี้
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หัวใจสำคัญของการเจรจา มุ่งเน้นความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นหลัก โดยการเจรจานี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศ และยึดผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศชาติเป็นสำคัญ