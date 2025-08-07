ภูมิธรรม สั่งเด้ง ผู้ว่าฯอุบลราชธานี เซ่นเบิกงบเยียวยาชายแดน แค่ 5.5 หมื่น
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวก่อนการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยว่า
ได้มีการสั่งย้ายว่าที่พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้มาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย หลังมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีการเบิกงบทดรองราชการจ่ายเพียง 55,000 บาท จากที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ 100 ล้านบาท
เมื่อถามว่า จะย้ายชั่วคราวหรือถาวร นายภูมิธรรม กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยว่ากัน เมื่อถามว่า จะรอผลสอบก่อนใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียด โดยคำสั่งจะออกในช่วงเช้าวันนี้
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น และไม่ขอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน