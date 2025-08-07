ตร.บุกจับ ไฮโซลูกนัท คาบ้าน ผงะ ปืน 20 กระบอก-โคเคน หลังสาวโร่แจ้งถูกขู่บังคับเสพยา

รวบ ไฮโซลูกนัท พร้อมปืนกว่า 20 กระบอก กระสุน 1,000 นัด พร้อมโคเคน หลังผู้เสียหายหลบหนีแจ้งความเอาผิดถูกใช้ปืนทำร้ายตบหน้าบังคับเสพยา
ไฮโซลูกนัท – เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด ได้สั่งการให้ พ.ต.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปิยรัช เวศสะโกศล รองผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฒิรักษ์ รอง ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.จักรี นารีผล สว.กก.ดส พ.ต.ท.รชด พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นตามหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ที่ 96/2568 วันที่ 5 สิงหาคม 2568 ทำการค้นบ้านพักในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ที่ 97/2508 วันที่ 5 สิงหาคม 2568 จับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท อายุ 33 ปี สัญชาติไทย ทายาทนักธุรกิจชื่อดัง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา
พร้อมของกลางที่ตรวจค้นพบในบ้านพัก ปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. 1 กระบอก พร้อมแมกกาชีนบรรจุกระสุน 13 นัด ไส่ซองพกในเอวด้านขวามือ กระสุนปืนขนาด 5.56 300 นัด 9 มม. 12 กล่องๆละ 50 นัด รวม 600 นัด ลำกล้องปืนขนาด 5.56 1 ชิ้น ปืนลูกซอง 1 กระบอก แมกกาชีนปืนสั้น 16 อัน แมกกาชีน smg 9 มม. 5 อัน แมกกาชีน ปลย.(AR) 5 อัน กระสุนขนาด .308 60 นัด กระสุนขนาด 5.56 267 นัด กระสุนขนาด 9 มม. 10 กล่องๆละ 50 นัด รวม 500 นัด กระสุนขนาด 9 มม. 42 นัด กระสุนปืนลูกของเบอร์ 12 34 นัด สิ่งเทียมอาวุธปืน ประเกทปืนพกสั้น 2 กระบอก ประเภทปืนเล็กยาว 3 กระบอก ปืนไฟฟ้า 1 กระบอก ปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. พร้อมแมกกาชีน 4 กระบอก 5 แมกกาขืน ปืนเล็กยาวขนาด 5.56 1 กระบอก กระสุนปืนลูกของขนาด 12 7 นัด อุปกรณ์ประกอบการเสพยาไอซ์ 2 ชุด ปืนเล็กยาวขนาด 5.56 1 กระบอก ปืนไรเฟิลขนาด.308 1 กระบอก ปืนกลมือ smg 9 มม.พร้อมแมกกาซีน 1 กระบอก ปืนสั้น .380 acp พร้อมแมกกาชีน 1 กระบอก ปืนสั้น .45 พร้อมแมกกาชีน 1 กระบอก แมกกาชีน 9 มม. 1 อัน แมกกาชีนขนาด 5.56 มม. 6 อัน กระสุน 5.56 มม. 71 นัด โคเคน 1 ซองพลาสติกสีแดง อุปกรณ์เสพไอซ์ 2 ชุด
ส่วนของกลางที่ตรวจค้นพบในบ้านพัก กระสุนป็นขนาด 45 WINCHESTER 50 กระสุนปืนลูกของเบอร์ 12 ยี่ห้อ KURSAN 10 นัด กระสุนขนาด 9 มม. ยี่ห้อ S&B 2 นัด ปืน COLT 1911 ขนาด .45 1 กระบอก ปืน SIG P226 ขนาด 9 มม. 1 กระบอก ปืนลูกโม่ Colt Python ขนาด .357 1 กระบอก ปืนลูกซองแฝด BERETTA 692 1 กระบอก แมกกาชีนขนาด 5.56 5 ซอง แมกกาชีนขนาด 9 มม. 7 ซอง กล้องเล็งติดอาวุธปืนยาว VORTEX 1 ชิ้น ลูกกระสุนยี่ห้อ Winchester ขนาด .38 สเปเชี่ยล 68 นัด ลูกกระสุนยี่ห้อ SPL ขนาด .308 10 นัด กระสุนลูกของเบอร์ 12 ยี่ห้อ RC2 26 นัด กระสุนลูกของเบอร์ 12 ไม่ทราบยี่ห้อ 4 นัด ลูกกระสุนยี่ห้อ RAL.07 ขนาด 5.56 63 นัด ลูกกระสุนยี่ห้อ 5&B ขนาด .380 24 นัด ลูกกระสุน ขนาด 308 136 นัด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี และ ผู้เสียหาย น.ส.เอ (ไม่ประสงค์ออก
นาม) ว่า ตนได้ถูกชายภายหลังทราบชื่อเล่นว่า ไฮโชลูกนัท หลังได้เข้าไปดื่มสังสรรค์ภายในบ้านพักหลังดังกล่าว จากนั้นไฮโซลูกนัทได้ทำการเสพยาเสพติดและเริ่มมีพฤติกรรมข่มขู่และทำร้ายตน โดยได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ตนเสพยาเสพติดด้วย แต่ตนปฏิเสธไม่เสพยาเสพติด จึงถูกทำร้ายโดยใช้อาวุธปืนข่มขู่และตบที่ศีรษะ จึงต้องจำใจเสพยาตามที่ไฮโชคนดังกล่าวบังคับ เมื่อไฮโซลูกนัทหลับเพราะฤทธิ์ยาเสพติด ตนจึงถ่ายภาพในที่เกิดเหตุและหลบหนืออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว เมื่อหลบหนีออกมา น.ส.บี เกิดความเครียดและความกลัวในชีวิต จึงได้ต่อมาแจ้งความร้องทุกที่ กองกำกับการสวัสวัสภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจค้นจับกุมจึงได้ทำการรวมหลักฐานขอหมายค้นเข้าตรวจตามหมายค้นดังกล่าวจนพบของกลาง ขณะเข้าตรวจค้น ไฮโซลูกนัท อยู่ในอาการมึนเมาคล้ายคนเสพยาเสพติด แต่มีสติและพูดคุยรู้เรื่องและนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้น
เบื้องต้นแจ้งข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอื่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน
จากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวมักจะพบหญิงสาวออกมาร้องไห้อยู่บริเวณหน้าบ้านและมีเสียงทะเลาะวิวาทเป็นประจำ ทาง กก.ดส. จึงขอประชาสัมพันธ์ หากนี้ผู้เสียหายที่ถูกกระทำในล้กษณะมีจากบุคคลนี้ ให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมที่ กก.ดส. หรือ สน.คลองตัน ได้ต่อไป