มท.2 – พี่น้องภราดร-กรวีร์ วิวาทะเดือด ปมเบิกงบช้า ช่วยชายแดน จนรบ.ต้องเด้งผู้ว่าฯอุบล

มท.2 – พี่น้องภราดร-กรวีร์ วิวาทะเดือด ปมเบิกงบช้า ช่วยชายแดน ซัดผู้แทนไม่เชื่อ ฟังแต่ราชการ ด้านธีรรัตน์โต้กลับแรง ใครย้ายผู้ว่าคนนี้มาจากอำนาจเจริญ ล่าสุดภูมิธรรมสั่งย้ายทันที
เมื่อนที่ 7 สิงหาคม 2568 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทหาดไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกรณี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครองฯ ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา กว่า 2 สัปดาห์ แต่พื้นที่ จ.อุบลราชธานี เบิกเงินช่วยผู้อพยพแค่ 5.5 หมื่นบาท ว่า “ได้ทราบข่าวนี้แล้ว ที่มีการรายงานตัวเลขการเบิกจ่าย 55,600 บาท ของอุบลราชธานี ในภารกิจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นก็พบว่า มีความแตกต่างกันมาก เช่น สุรินทร์ 55,196,982 บาท บุรีรัมย์ 14,160,000 บาท ศรีสะเกษ 46,810,500 บาท อุบลราชธานี 55,600 บาท หากประเมินจากตัวเลขด้านบนนี้ ก็สะท้อนประสิทธิภาพของผู้ว่าฯ แม้ว่าผู้ว่าฯอุบลฯ จะชี้แจงต่อสภาฯ ว่าเบิกจ่ายได้ทั้งหมด และมีในส่วนของการบริจาคและโรงครัวพระราชทาน แต่ก็จำเป็นที่ต้องสอบถามหาสาเหตุนี้โดยเร็ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่มีงบประมาณ หรือรัฐบาลไม่ให้การช่วยเหลือ ดิฉันได้สั่งการให้ ปภ. จังหวัดอุบลฯ รายงานค่าใช้จ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ รวมเงินบริจาคด้วย มาประกอบการพิจารณาต่อไปค่ะ”
ด้าน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวว่า “ไหนวันก่อนท่านบอก ส.ส.ธนา กิจไพบูลย์ชัย ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย พูดเลื่อนลอย เพ้อเจ้อ?? ท่านไม่ฟังเสียงผู้แทน ท่านฟังแต่เสียงข้าราชการ ไม่มีใครรายงานความอัปลักษณ์ให้ท่านทราบหรอก มีแต่ความสวยงาม วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ รัฐมนตรีที่ดีต้องลงไปดูปัญหาในพื้นที่จริงถึงจะรู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้หากมีสติปัญญามากพอ อย่าให้ใครเขามาถามท่านได้ว่ามีท่านไว้ทำไม…
“วันนี้ความจริงปรากฏแล้ว ท่านไม่ต้องขอโทษส.ส.ธนา แต่ท่านจะขอโทษประชาชนในความล่าช้าไม่ได้เรื่องนี้อย่างไร อย่าลืมว่าทุกวินาทีที่ท่านหายใจทิ้งไปมีประชาชนเรือนแสนทนทุกข์อยู่ ด้วยความเคารพท่านรมต. และไม่อยากเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก อย่าให้ใครมาพูดกันได้ว่า ฝ่ายการเมืองโง่ง่าว โดนข้าราชการประจำต้มแล้วต้มอีก”
ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ ตอบกลับว่า อย่าพึ่งรีบร้อนเลยค่ะ เข้าใจว่าเสียหน้ามากๆ ในการที่พูดเลื่อนลอยในสภาวันนั้น เดี๋ยวรอทางผู้ว่าฯชี้แจงนะคะ ถ้าทำงานไม่ได้จริงๆ ก็ถือว่า ผู้ที่ส่งผู้ว่าฯ ท่านนี้ที่มาจากอำนาจเจริญ มาเป็นผู้ว่าฯ ที่อุบลต้องพิจารณาตนเองด้วยค่ะ
ขณะที่ นายกรวีร์ คอมเมนต์ตอบกลับอีกว่า ผมฟังก็อดแปลกใจไม่ได้ครับว่า เกิดอะไรขึ้น ทำไมสัปดาห์ที่แล้วในสภา ท่านรมต.อุตส่าห์โฟนอินจากทางบ้านท่านผู้ว่าตอบว่า “เบิกได้หมด” ทั้งๆ ที่ส.ส.ในพื้นที่ก็พยายามจะสะท้อนปัญหาว่า มันเบิกไม่ได้ วันนั้นท่านเลือกที่จะเชื่อข้าราชการ วันนี้ความจริงปรากฏ ผมช่วยทำให้ท่านตาสว่างขึ้นมาแล้ว รอชมครับว่า ท่านจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ที่ปล่อยให้ข้าราชการโกหกรัฐมนตรีกลางสภาผู้แทนราษฎร และนี่คือเหตุผลที่ผมลุกขึ้นประท้วงท่านรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าไม่ควรให้โฟนอิน เป็นห่วงท่านรัฐมนตรีจะโดน uncle ที่ปลายสายหลอกลวง กลายเป็นแก๊ง call center แบบนี้ไงครับ ด้วยความเคารพ เชื่อในเจตนาที่ดีของท่าน ช่วยเร่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเถอะครับ ขอบคุณครับ
ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์ เข้าไปตอบกลับเช่นเดียวกันว่า ยังจำหัวเราะแห้ง แบบแก้เก้อของ ส.ส.กรวีร์ ได้ค่ะ เข้าใจเลยว่าแย่แล้ว เราทำงานก็ให้เกียรติกัน ดิฉันลงไปพื้นที่ รับรู้อย่างไรก็ชี้แจงเช่นนั้น หากผู้ว่าท่านนี้ ที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีสมัยนั้น มีความบกพร่อง ก็ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากตรงไหนค่ะ
ล่าสุด นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ ได้มีการสั่งย้ายว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าฯอุบลราชธานี ให้มาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว หลังจากมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีการเบิกงบทดรองราชการจ่ายเพียง 55,000 บาท จากที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ 100 ล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดีอี จับมือแพลตฟอร์ม ปราบข่าวปลอม-ไอโอ เน้นสกัดเฟกนิวส์ชายแดน 3ชม.รู้ผล อึ้ง! 5 ปี เจอ 1.1 พันล้านข่าว
- มาดามแป้ง เปิดตัวเสื้อ คนไทยรักบอลไทย ตัวละ 350 บาท สมทบทุนใช้หนี้สยามกีฬา
- อ่วม! ฝรั่งเศสเจอไฟป่าครั้งใหญ่สุดในรอบเกือบ 80 ปี ดับแล้ว 1
- ตร.หิ้ว ‘ร.อ.กัมพูชา’ ฝากขัง ผู้ใหญ่บ้านเผยพิรุธ อยู่ไทย 2 ปีไร้อาชีพ เร่งสอบ ‘สายลับ’ จริงหรือไม่