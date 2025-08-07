ภูมิธรรม มอบนโยบาย ลั่นไม่ได้ข่มขู่-ใช้อำนาจบาตรใหญ่ แต่ดันมีแกะดำมาเป็นขรก.

“ภูมิธรรม” มอบนโยบาย ก.มหาดไทย ดึง 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข บอกไม่ได้ตำหนิ แต่มีแกะดำแฝงตัวเอี่ยวขบวนการค้ายา ขอใช้ใจแก้ไขปัญหาเพื่อปชช. ชี้ใครทำตัวเป็นอุปสรรคต้องปรับเปลี่ยน ปัดข่มขู่-ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ติงคนวิจารณ์แก้โป๊กเกอร์เป็นกีฬาเอาไปบิดเบือน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการนายกฯ กล่าวมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย (8 Quick Wins: 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข) และการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ
นายภูมิธรรมกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีกลไกครบถ้วนในการประสานกันทุกภาคส่วน หากเราสามารถรวบรวมและดึงเอาความร่วมมือของทุกจังหวัด นำนโยบายรัฐบาลไปดำเนินการถึงมือประชาชนในการช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เป็นภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด สงครามไซเบอร์ สแกมเมอร์ พนันออนไลน์ หรือเรื่องการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลเศรษฐกิจฐานราก และการดูแลประชาชนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านทั่วประเทศ
นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ตนต้องการสื่อสารความตั้งใจของตนและ รมช.มหาดไทยทั้ง 2 คน ในการนำนโยบายต่างๆ มาแปรให้เป็นรูปธรรมสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ วันนี้เรามากันพร้อมเพรียง ผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อสารในวันนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ตนมาเพื่อตอกย้ำและให้รู้สึกว่าจะนำนโยบายต่างๆ เหล่านี้ไปปฏิบัติให้ได้เพราะนี่คือหัวใจ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและส่งผลต่อประชาชนโดยรวม ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย ต้องแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นในการที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ซึ่งมหาดไทยต้องดีกว่าเดิม ขอให้มองไปที่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและเป็นที่พึ่งของประชาชน ฉะนั้นเป้าหมายสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คือการสร้างความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งประเทศผ่าน 8 นโยบายเร่งด่วน ประกอบไปด้วยนโยบายที่ดูแลเรื่องความไร้ทุกข์ให้กับประชาชน 3 ด้าน และนโยบายในการสร้างสุขให้กับชุมชนสังคม และประชาชนอีก 5 ด้าน คือ 3 ไร้ทุกข์และ 5 สร้างสุข
นายภูมิธรรมกล่าวว่า นโยบาย 3 ไร้ทุกข์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องทำให้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกาะกินใจประชาชนทุกส่วนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าทุกชุมชน เราได้ยินกันทุกชุมชนเรื่องปัญหายาเสพติด เป็นไปทุกส่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นวิกฤต คุกคามชีวิตครอบครัวและประชาชนทั้งประเทศ และที่น่าเสียใจเสียดายคือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนของข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง ตนไม่ได้ตำหนิข้าราชการรู้ว่าทุกคนทำงานมาอย่างหนักได้เต็มที่ แต่ก็ยังมีแกะดำมาอยู่ในราชการมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม ตนคิดว่าวันนี้ต้องหยุดและพอได้แล้ว ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตนคิดว่าในการดำเนินงานอย่างนี้ ถ้าข้าราชการทุกหมู่เหล่าทุกกระทรวงที่บริหารราชการอยู่ในพื้นที่ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด เราจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นแม่ทัพบัญชาการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่าย แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า ตนสั่งให้ RE x-ray ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด ทั้งในระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลถึงระดับจังหวัด และอยากให้ให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แจ้งเบาะแสอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเครือข่ายตาสับปะรด การ RE x-ray สามารถทำได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไร แต่ต้องใช้ใจในการแก้ไขปัญหา จากนี้เป็นต้นไปกระบวนการตลอด 3 เดือนนี้ เบื้องต้นจะต้องเห็นการตรวจสอบการพูดคุยและการสร้างหมู่บ้านสีขาวให้เกิดขึ้น แต่ต้องดำเนินการกับผู้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิตทั้งหมดอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ รวมไปถึงต้องยกระดับกระบวนการบำบัดรักษา ไม่เช่นนั้นจะไม่หมด ปราบไปแล้วปล่อยกลับไปก็มีปัญหาเหมือนเดิม ส่วนการสร้างศูนย์ฟื้นฟูในพื้นที่ต่างๆ อย่าติดกฎระเบียบมากนัก เพราะจะเป็นปัญหาอุปสรรค ไม่ใช่ยึดแต่กฎระเบียบแล้วไม่ทำอะไรเลย ทั้งนี้ ใครทำตัวเป็นอุปสรรค นิ่งเฉย จะต้องปรับเปลี่ยน ตนไม่ได้มาข่มขู่ข้าราชการหรือมาใช้อำนาจบาตรใหญ่ แต่อยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเขารู้สึกและอยากแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง
นายภูมิธรรมกล่าวถึงการเร่งจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่า เรื่องนี้จะต้องหาทางแก้ไข ยอมรับว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องมีการกวาดล้างเชิงรุก ขณะเดียวกันสถานบันเทิงต่างๆ หรือแหล่งมั่วสุมจะต้องเร่งจัดระเบียบ ตนเชื่อว่าเรา x-ray มาเรารู้ และมีข้อมูลอยู่ในมือ แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องแปรให้เป็นรูปธรรม และจะต้องสร้างพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้เป็นที่ปลอดภัยของทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ทำให้เป็นเมืองสมัยใหม่ ส่วนเรื่องปัญหาภัยพิบัติ ทราบดีอยู่แล้วว่าจะเกิด ช่วงไหนอย่างไร แต่จะต้องมีการวางแผนรับมือในเชิงรุก ไม่ต้องรอให้เกิดขึ้นแล้วตามแก้เรื่องไหนจัดการได้จัดการเลย
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะที่การสร้างสุข 5 ประการ คือการแก้ไขหนี้ครัวเรือน ต้องทำให้ประชาชนมีการออมและมีวินัยทางการเงินถือเป็นเรื่องใหญ่ และกระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ต้องคิดค้นว่าแต่ละพื้นที่มีอะไรดี สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร และเรื่องหนี้ครัวเรือนอยากให้มีการจัดตั้งกลไกพิเศษ สนธิกำลังกรมการปกครอง อำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สอดส่องดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อป้องกันการปล่อยเงินกู้หนี้นอกระบบ
ส่วนเรื่องการศึกษาต้องเร่งสร้างเสริมสุขภาวะการศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อชีวิตที่ดี วันนี้ประเทศเราก้าวหน้าไปมากอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรคได้รับการยอมรับจากทั่วโลก แต่สิ่งที่ยังมีปัญหา ยังไม่แน่ใจว่ามีความคิดเอาใจใส่เรื่องนี้เพียงพอหรือไม่ แต่ก็ยอมรับว่ามีบางส่วนเริ่มคิดแล้ว คือเรื่องการดูแลสังคมผู้สูงอายุ วันนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระบุผู้สูงอายุรองรับ จึงอยากฝากทุกภาคส่วนไปร่วมกันคิด
นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า หลักการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อครั้งที่ตนและ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รมว.วัฒนธรรม ได้เดินทางลงพื้นที่อุทกภัย จ.เชียงราย ก็ประสบปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายที่ต้องผ่านหลายขั้นตอน จึงอยากให้นั่งพูดคุยกันและตกลงแล้วก็เซ็นเลยทีเดียว เรารอได้ แต่เขารอไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่รู้สึก จึงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในหน่วยงานที่มีปัญหา อะไรที่ขัดแย้งทำเลย ไม่ต้องกลัวเสียงไปวิพากษ์วิจารณ์
“ส่วนปัญหาเรื่องโป๊กเกอร์ก็ด่ากันว่ากำลังสร้างให้ประเทศเป็นแหล่งการพนัน ไม่ใช่ โลกเปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่สามารถมาใช้เป็นกีฬาได้แล้ว กฎระเบียบที่ผมแก้นั้นเขียนมาตั้งนานแล้ว แต่พอแก้กลายเป็นเฉพาะเจาะจง ให้สิทธิเฉพาะบางคน ก็ต้องแก้เพราะต้องการส่งเสริม เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนสามารถทำได้เป็นกีฬา ยืนยันว่าแม้จะมีการปลดล็อก ก็ต้องมีการขออนุญาตอยู่เหมือนเดิม เอาไปบิดเบือนด่าว่าผู้ปฏิบัติงาน เขากำลังทำสิ่งที่ดี จะวิจารณ์ไม่ว่า แต่ต้องวิจารณ์บนความเข้าใจของปัญหา การทำให้รัฐบาลอ่อนแอลง เวลานี้เรากำลังเผชิญกับศึกชายแดน ไม่ใช่หยิบยกความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น คนทำงานก็มีความผิดพลาดอยู่แล้ว แต่ผิดพลาดแล้วต้องเรียนรู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร” นายภูมิธรรมกล่าว
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า หากให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตนว่าเราสามารถฝ่าวิกฤตได้ วันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกหลายอย่าง จึงอยากให้ทำงานให้รวดเร็วทันใจ นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็ว ไม่ใช่ใช้บุคลากรเพียงอย่างเดียว วันนี้รัฐบาลเอาจริง พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆ หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ วันนี้ยาเสพติดต้องหมดไปไม่ใช่เป็นเพียงความฝัน หรือเป็นผักชีโรยหน้า อยากให้ทุกฝ่ายรับทราบและนโยบายนี้เป็นนโยบายที่เข้มข้นเด็ดขาด ต้องทำให้สำเร็จ และอยากเห็นเป็นรูปธรรม และตนจะมีส่วนเข้าไปเร่งกระตุ้นดำเนินการในหลายเรื่องอยากให้ ทุกท่านเข้มแข็งเคร่งครัดกับสิ่งที่ตนได้เน้นย้ำ ภายใน 3 เดือนต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ได้มอบรายชื่อผู้ค้าและผู้เสพของแต่ละจังหวัด โดยในส่วนของ จ.อุบลราชธานี ผู้ว่าราชการยังคงขึ้นเวที มอบรายชื่อด้วยตัวเองแม้ว่า รมว.มหาดไทย จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าได้สั่งย้ายให้มาประจำที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว นอกจากนี้ที่สร้างเสียงฮือฮา คือเมื่อ จ.ร้อยเอ็ดมอบรายชื่อ โดยมีจำนวนผู้ค้า 1 รายและผู้เสพ 3 รายเท่านั้น