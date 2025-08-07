สภาวุ่น! เพื่อไทย ขอเลื่อนวาระ เลือกรองปธ. แต่เสียงไม่ครบ หวิดทำประชุมล่ม จนต้องขอถอนเอง

เลือกรองปธ.สภาฯคนที่ 1 สะดุด หลังส.ส.รัฐบาลขอเลื่อนวาระมาก่อน ตามกันวุ่น เหตุมาชิกมาไม่ครบ “วิโรจน์” ฉะ ไม่พร้อมแล้วขอเลื่อนทำไม ขณะที่ “วิสุทธิ์” ลั่นกำลังตามสส.อยู่ แม้อยู่รพ.ก็ให้ถอดสายน้ำเกลือมา ในที่สุดต้องเลื่อนเลือกรอง1 ไปอยู่หลังกระทู้
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม หลังเปิดให้สมาชิกหารือ เข้าสู่ระเบียบวาระ โดย นายวัชรพล ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เสนอเลื่อนวาระเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ขึ้นมาพิจารณาก่อนการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา แต่ นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ส.ส.ระยอง พรรคประชาชน ไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้พิจารณากระทู้ถามสดก่อน และฝ่ายค้านก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้ว อยู่แบบเจมส์ เรืองศักดิ์คือ อยู่อย่างไร้ตัวตน ก็รอดูว่า จะพาคนมาลงมติได้มากแค่ไหน”
ทำให้ นายวันมูหะมัดนอร์ ต้องขอมติว่า จะเห็นด้วยให้เลื่อนวาระเลือกประธานสภาฯคนที่ 1 มาพิจารณาก่อนหรือไม่ ทำให้ที่ประชุมต้องรอสมาชิกมาแสดงตน แต่ต้องรอสมาชิกที่ประชุมกรรมาธิการห้องต่างๆ ซึ่งประธานสภาฯ จะรอจนถึงเวลา 11.25 น.
นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เสนอว่า ให้พักการประชุม 10 นาที เพื่อรอสมาชิก เพราะมีการประชุม กมธ.หลายห้อง นายวันมูหะมัดนอร์ ชี้แจงว่า ไม่เป็นไร ความจริงก็ต้องเป็นความจริง ถ้าหากมีการแสดงผลแล้ว องค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง วันนี้ก็ต้องเลิกการประชุม
ทำให้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายว่า ตนเข้าใจดีว่า หลายคนก็ประชุมกมธ. แต่ถ้าเกิดถึงขั้นต้องพักการประชุม ก็ต้องตั้งคำถามว่า จะเสนอเลื่อนวาระขึ้นมาทำไม ถ้าไม่มีความพร้อม ประชาชนเขาจับจ้องกันอยู่ว่า สภาจะล่มอีกหรือไม่ กดออดรัวๆให้ถูกห้องได้ยินเสียง คุณที่วิ่งอยู่สายเอเชียจะได้เหาะมาตนไม่เข้าใจว่า ยังมาไม่ถึงจะเลื่อนวาระทำไมขอให้ถอนออกไปดีกว่าเพื่อที่จะได้ถามกระทู้สด เพราะรัฐมนตรีก็รออยู่ เพราะเป็นกระทู้เรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยทำไมต้องให้ชาวสวนลำไยต้องมารอสภาพแบบนี้
“ผมขอความกรุณาจากฝ่ายรัฐบาล ถ้าไม่พร้อมอย่าทำแบบ นี้ท่านถอนเถอะแล้วหลังกระทู้มากันครบแล้วค่อยมาเลือกรองประธาน จริงๆผมอยากเสนอนพ.ชลน่าน ศรีแก้วส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เพราะเสียง หูของผมยังกล้องด้วยเสียงของนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาฯคนที่1 ว่าอยากเป็นก็ขึ้นมา”นายวิโรจน์ กล่าว
นายวันมูหะมัดนอร์ แจ้งว่า ขอรออีก 2 นาทีต้องแสดงผล และไม่เป็นไรได้เท่าไหนก็เท่านั้นครบหรือไม่ครบก็เป็นไปตามที่ได้แสดงตน มีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันต่อไป วันนี้ก็เป็นไปตามที่ปรากฎ ถึงแม้เราจะเสียดาย
ขณะที่ประธานได้กดออดเรียกสมาชิกนายอดิศรเพียงเกษสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นแจ้งว่า ร.ต.อ.เฉลิมอยู่ บำรุง สส.พรรคเพื่อไทย กำลังเดินเข้ามา
ส่วน นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เสนอให้ถอนญัตติเลือกรองประธานสภาฯคนที่ 1 ออก แล้วถามกระทู้สด เมื่อจบ 3กระทู้สด สมาชิกก็น่าจะมากันครบแล้ว เชื่อว่า คงไม่มีใครมาแสดงตนตอนนี้แล้วรีบกลับกันก่อนที่เกิดถูสดจะจบ ดังนั้น ถึงตอนนั้นองค์ประชุมอาจจะคบก็ได้
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานรวิปรัฐบาล อภิปรายว่า วันนี้มีรัฐมนตรีหลายคนไปเปิดงานที่อิมแพ็คเมืองทองธานีซึ่งเป็นงานระดับชาติ และมีส.ส. พรรคเพื่อไทย ก็ป่วยอยู่โรงพยาบาล ก็ให้ถอดเข็มน้ำเกลือมาเลย ตน เห็นว่าเพื่อให้การประชุมสภาเป็นไปได้ตามระเบียบวาระและความเรียบร้อยตนก็ขอถอนก็ถอนญัตติการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งออกไปก่อนแล้วพิจารณาวาระ ก็จะสามารถตามทุกคนมาได้ มั่นใจว่าครบองค์ประชุม
ทำให้นายวัชรพล จึงถอนวาระเลือกรองประธานสภาฯคนที่ 1ออกไปก่อน และให้พิจารณาตามระเบียบวาระตามปกติ