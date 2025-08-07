ฮุน มาเนต ยินดีผลการหารือ ไทย-กัมพูชา ประสบความสำเร็จ เห็นชอบข้อตกลงหยุดยิง-ตั้งทีมอาเซียนสังเกตการณ์ พร้อมเรียกร้องไทยปล่อย 18 ทหารกัมพูชา
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อการดำเนินการประชุมวิสามัญของคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (Extraordinary GBC Meeting) ซึ่งจัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมในวันที่ 7 สิงหาคม 2025
การประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างข้าพเจ้าและนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ในการประชุมพิเศษที่จัดขึ้น ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2025 ซึ่งร่วมจัดโดยมาเลเซียและสหรัฐอเมริกา และได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งสองฝ่าย กัมพูชา-ไทย ได้หารือและตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และการเพิ่มพูนการติดต่อสื่อสารระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบให้จัดทำเงื่อนไขการปฏิบัติงานของกลไกติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง โดยทีมผู้สังเกตการณ์จากอาเซียน (ASEAN Observer Team) และได้ตกลงให้มีการจัดตั้งทีมผู้สังเกตการณ์เฉพาะกิจชั่วคราว (Interim Observer Team) นำโดยฝ่ายทหารของมาเลเซีย เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเร่งด่วน และเตรียมการจัดตั้งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนต่อไป
ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) ภายในรอบสองสัปดาห์ และจัดประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (GBC) อีกครั้งภายในรอบหนึ่งเดือนหลังการประชุมวิสามัญ GBC ครั้งนี้ ในกรณีจำเป็น ทั้งสองฝ่ายสามารถเรียกประชุมวิสามัญของคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (Extraordinary GBC Meeting) ได้ในรูปแบบเดียวกับครั้งนี้
ฝ่ายกัมพูชายังได้ขอให้มีการปล่อยตัวทหารกัมพูชาจำนวน 18 นาย ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกองทัพไทยโดยเร็วอีกด้วย
พร้อมกันนี้ ฮุน มาเนต ยังได้โพสต์ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน 13 ข้อ
