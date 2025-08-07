ภูมิธรรม ยัน ผู้มีสิทธิเขากระโดง ร้องได้หากรู้สึกไม่เป็นธรรม ปัดตอบเอาผิด ‘อธิบดีที่ดิน’ คนเก่า หรือไม่

ภูมิธรรม ยันทำตามคำสั่งศาลฎีกา เพิกถอนที่ดินเขากระโดง แนะ ปชช.ร้องตามกระบวนการยุติธรรมหากถูกรอนสิทธิ์
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการนายกฯ กล่าวกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่เขากระโดง รวมตัวกันคัดค้านการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงให้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาตามหลักกฎหมาย เพราะเราปกครองด้วยระบอบกฎหมาย แต่เมื่อหากรู้สึกว่าถูกรอนสิทธิ์ ก็สามารถร้องขอกระบวนการยุติธรรมได้เลย เราไม่ได้ปฏิเสธ หากเราทำตรงนั้นไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาก็ว่ากันต่อไป
แต่ขณะนี้เรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกายืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐ และเป็นมาตั้งแต่ต้น เราก็ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นการยกเลิกเป็นไปตามกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งหมด ส่วนคนที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิ์
เมื่อถามว่าขณะนี้กระบวนการยกเลิกอยู่ในขั้นตอนใด นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และให้หลักการไปแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีกรมที่ดิน ก็ต้องรออธิบดีคนใหม่เข้ามาดำเนินการ ตนไม่ได้แทรกแซงกระบวนการ และตนได้บอกไปแล้วว่าถ้าได้ตัดสินใจไปตามอำนาจศาลที่มีอยู่ ผู้มีอำนาจหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 157 คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่ตนไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด ขอให้ไปสอบถามกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่าจะย้อนกลับไปดำเนินคดีกับ อธิบดีกรมที่ดินคนเก่า หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “เดี๋ยวค่อยไปว่ากัน”