ณัฐวุฒิ เล็งชงวาระ 2 นิรโทษกรรมเข้าสภาฯสมัยนี้ ชี้ เพิ่ม 25 ฐานความผิดได้ พร้อมหาทางออกปม ม.112 

ณัฐวุฒิ เล็งชงวาระ 2 นิรโทษกรรมเข้าสภาฯสมัยนี้ ชี้ เพิ่ม 25 ฐานความผิดได้ พร้อมจ่อหาทางออกปม ม.112
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในชั้นคณะกรรมาธิการว่า คณะกรรมาธิการมีความเห็นตรงกันว่าเราจะเดินเร็วและทำเรื่องนี้ ถ้ากลับเข้าสู่สภาฯ ในวาระ 2 ภายในสมัยประชุมนี้ให้ทันให้ได้ ดังนั้นเวลาในชั้นคณะกรรมาธิการประมาณ 2 เดือน จะต้องดำเนินการให้เสร็จและเพิ่มเวลาประชุม ขอความร่วมมือกันไว้แล้ว ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของสถานการณ์และประเด็นที่นำมาหารือในชั้นคณะกรรมาธิการด้วย แต่ที่ผ่านมามีการประชุม 2 นัดถือว่าเดินได้เร็วพอสมควร
ขณะที่ 25 ฐานความผิดสามารถเพิ่มเติมได้ เนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว มีการพูดคุยปลายเปิด หากพบว่ามีฐานความผิดอื่นที่ประชาชนผู้ต้องคดีความจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกดำเนินคดีอยู่ เรายังไม่ได้ระบุให้ครอบคลุมก็จะเพิ่มให้ครอบคลุม ส่วนเรื่องมาตรา 112 การลงมติในวาระแรกมีความชัดเจนในตัวเนื้อหาสาระ ตนเองคิดว่าในชั้นคณะกรรมาธิการ สามารถพูดคุยเพื่อหาทางออกในกรณีนี้ได้ ยังอยู่ในวิสัยที่ทำได้และไม่ได้กลายเป็นความขัดแย้งใหม่ เพราะเป็นการพูดคุยด้วยความจริงด้วยเหตุผลและเมตตาธรรม