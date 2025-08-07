ทูตสหรัฐ ลั่น จะช่วยเหลือทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาค ยินดีร่วมมือแก้ scam center

‘กมธ.ต่างประเทศ สภาฯ’ เข้าพบทูตสหรัฐฯ ถกสถานการณ์ชายแดน-กัมพูชา บอก ‘เขมร’ พยายามแสดงความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะทางทหาร ด้าน ‘โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค’ บอกพร้อมช่วยเหลือทุกวิถีทาง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดย น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานกมธ. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อสื่อสารในฐานะตัวแทนของรัฐสภา และกมธ.การต่างประเทศ กับมิตรประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
โดย น.ส.สรัสนันท์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของสถานการณ์ซึ่งฝ่ายไทยได้พยายามใช้การพูดคุยผ่านกลไกทวิภาคี แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา จนสถานการณ์ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วจนเกิดการปะทะ ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และมีประชาชนจำนวนมากต้องอพยพจากบ้านเรือน ทั้งนี้ ในฐานะผู้แทนราษฎรรู้สึกยินดีที่ประธานอาเซียนเข้ามาช่วยให้เกิดการพูดคุย และขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทในเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงปัญหาศูนย์หลอกลวง (Scam Center) ในกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ถือเป็นความท้าทายของประชาคมโลกที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นและจริงจังในการขจัดปัญหานี้ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชา ที่พยายามแสดงความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการทหาร และยังแสดงถึงความกังวลต่อนโยบายภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก
โดยนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ได้แสดงความขอบคุณที่กมธ.เข้าพบในครั้งนี้ และเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 190 ปี และยินดีที่เห็นอาเซียนได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ตลอดจนจัดตั้งกลไกติดตามตรวจสอบ โดยสหรัฐฯ จะช่วยเหลือทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาค โดยสหรัฐฯ ยินดีที่จะร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหา scam center และจะได้ส่งข้อห่วงกังวลของกมธ.ในประเด็นต่างๆ ไปยังรัฐบาลสหรัฐฯเป็นการต่อไป