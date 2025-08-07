ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เอาจริง! ตั้งรางวัลนำจับ ผู้ชี้เบาะแส ‘บินโดรนผิดกม.’ ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เซ็นลงนาม ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ตั้งรางวัลนำจับ สำหรับผู้ชี้เบาะแสจนสามารถจับกุมผู้ลักลอบบินโดรน (Drone) โดยผิดกฎหมาย ความว่า ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 นั้น
จังหวัดบุรีรัมย์ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ใดสามารถแจ้งเบาะแสบุคคลที่ลักลอบบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภmอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมน์ จนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีเงินรางวัลมอบให้จำนวน 5,000 บาท
โดยสามารถติดต่อรับเงินรางวัลได้ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ตามบัญชีผู้ประสานงานของอำเภอแนบท้ายxระกาศจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2568
