ส่อไม่ครบ 20 ชื่อ! มีส.ว.อ้างอีก ขอถอนชื่อ ยื่นศาลรธน.สั่ง 136 ส.ว. หยุดปฏิบัติหน้าที่บิ๊กล็อต 

ส่อไม่ครบ 20 ชื่อ! มีส.ว.อ้างอีกเข้าใจคลาดเคลื่อน ขอถอนชื่อ ยื่นศาลรธน.สั่ง 136 ส.ว. หยุดปฏิบัติหน้าที่บิ๊กล็อต ขณะที่อีก 2 คนโวยถูกปลอมลายเซ็น
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า ตามที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อิสระ เข้าชื่อกันยื่นคำร้องต่อ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ส่งศาลศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 136 คน สิ้นสุดลงนั้น ปรากฎว่า นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี ส.ว. ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพทันที เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังพบว่า มีชื่อลายมือชื่อของตัวเองปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว พร้อมยืนยันว่า ไม่เคยเห็นเอกสารคำร้องและลงลายมือชื่อ
ล่าสุด นายเดชา นุตาลัย ส.ว. ก็ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงเลขานุการวุฒิสภา ยืนยันว่า ในเอกสารคำร้องดังกล่าว ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน และตนยังไม่เห็นรายละเอียดคำร้อง
ขณะที่ พ.อ.หญิง ธณตศกร บุศราคม ส.ว. ได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เพื่อขอถอดถอนรายชื่อออกจากคำร้องดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของการร่วมเสนอชื่อในครั้งนี้
โดยสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ลงเลขรับที่6506 วันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 12.04 น.เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยหยุดปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 136 คน แต่เมื่อมีการถูกปลอมรายชื่อ 2 คน และถอนรายชื่อไป 1 คน ทำให้มีส.ว.ลงชื่อไม่ครบ 20 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด