กรมโยธาฯ ตั้งศูนย์ฯ ครบ 7 จว. เร่งตรวจสอบความเสียหายอาคาร เหตุปะทะชายแดน

กรมโยธาฯ ตั้งศูนย์ฯ ครบ 7 จว.พร้อมเร่งตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดนไทย – กัมพูชาแล้ว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์เหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัด ประกอบด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว จันทบุรี และตราดนั้น
ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดโดยการประสานความร่วมมือ มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อลงพื้นที่สำรวจประเมินสภาพความเสียหาย ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมออกแบบและประมาณราคาค่าซ่อมแซม โดยให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ โดยได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร/บ้านเรือน ร่วมกับวิศวกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิศวกรอาสาของเอกชนในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมและเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาให้เร็วที่สุด โดยกำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การเข้าตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว
นายพงษ์นรา กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดนไทย – กัมพูชาครบทั้ง 7 จังหวัดแล้ว จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 201 หลัง สถานที่ราชการ (โรงเรียน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด) จำนวน 7 แห่ง สถานที่เอกชน (ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ) จำนวน 2 แห่ง ปศุสัตว์ (วัว กระบือ แพะ ไก่) จำนวน 39 ตัว และสิ่งสาธารณประโยชน์ (ถนน) จำนวน 1 แห่ง
ภารกิจนี้มุ่งหวังให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาให้ได้อย่างทันท่วงที