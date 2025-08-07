ชาวบ้านเขากระโดง รวมตัวถือโฉนด ยันได้มาถูกต้อง ย้ำ ‘ไม่หนี ไม่ย้าย ไม่ออก’

“ชาวบ้านเขากระโดง” รวมตัวถือโฉนดที่ดิน ชี้ ได้ที่ดินมาถูกต้องตามกฎหมาย อาศัยมาก่อนรฟท. ยันพร้อมสู้ “ไม่หนี ไม่ย้าย ไม่ออก” ถามรัฐบาลจะเยียวยาชาวบ้าน 900 กว่าครอบครัวไหวหรือไม่
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านในพื้นที่ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นัดรวมตัวกันที่โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงกว่า 5,083 ไร่ 995 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ภายหลังกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ มีชาวบ้านนำโฉนดที่ออกโดยกรมที่ดิน มาแสดงต่อสื่อมวลชน เพื่อยืนยันว่า ที่ดินดังกล่าวได้มาโดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งนายจันทร์ ฮาเจริญกุล ชาวบ้านในพื้นที่ อายุ 64 ปี เปิดเผยว่า ตนถือครองโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี 2513 ซึ่งในเอกสารสิทธิ์ ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อได้ยินข่าวการเพิกถอนโฉนดที่ดินก็รู้สึกเสียใจ และอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา และนั่งถามว่าจะเพิกถอนได้อย่างไรในเมื่อโฉนดที่ดินดังกล่าวก็ออกโดยกรมที่ดิน พร้อมยอมรับว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก หากรื้อถอนชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหน เพราะอยู่ที่นี่มานานแล้ว
ส่วนที่มีการเพิกถอนที่ดินนั้น มีเจ้าหน้าที่มาติดต่อพูดคุยบ้างหรือไม่ นายจันทร์ กล่าวว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อเลย เราก็ติดตามข่าวอยู่ และเห็นมีแต่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเพียงอย่างเดียว เราก็รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งหากจะเยียวยา รัฐบาลจะมีปัญญาเยียวยาให้ชาวบ้านหรือไม่ เพราะมี 900 กว่าครัวเรือน
นายจันทร์ ยืนยันว่า จะไม่ยินยอมให้เพิกถอนที่ดิน หรือให้เช่าพื้นที่กับ รฟท. เพราะเราอยู่มาก่อน ซึ่งเราจะไม่หนี ไม่ย้าย ไม่ออก หากเขามาขับไล่เราก็จะสู้ อีกทั้งมองว่าควรจะไปแก้ไขปัญหาประชาชนหรือความขัดแย้งชายแดนให้จบก่อน
ขณะที่ น.ส.ขนิษฐา คล้ายขำ อายุ 45 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ตั้งคำถามว่า หากเพิกถอน รัฐบาลจะมีที่รองรับหรือไม่ และอยากทราบว่าเหตุใดไม่เพิกถอนตั้งแต่พื้นที่นี้ยังไม่พัฒนา แต่เมื่อชาวบ้านมีการพัฒนามีที่อยู่ที่ทำกินถึงเพิ่งจะมาเอาที่ดินในตอนนี้ จึงอยากรู้ว่ารัฐบาลต้องการอะไร และจะไม่ย้ายไปไหน แม้มีสถานที่ให้ ก็ให้รัฐบาลไปอยู่เอง ซึ่งอยากให้รัฐบาลกลับไปทบทวนเรื่องนี้ให้ดี โดยมองว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองที่กลั่นแกล้งกัน เพราะก่อนหน้านี้เรื่องก็เงียบไป แต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยถอนตัวร่วมรัฐบาลเรื่องนี้ก็กลับมาอีก
ด้านนางประทุม อุดมรัตน์ อายุ 63 ปี ชาวบ้านในจ.บุรีรัมย์ บอกว่า ตนเชื่อมั่นว่านายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้จากเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดง ซึ่งก็ติดตามเห็นว่านายเนวินก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และเป็นคนที่พัฒนาบุรีรัมย์มาโดยตลอด จากที่แต่ก่อนเป็นพื้นที่ไม่มีอะไรเลย แต่เมื่อในปี 55 สนามบอลสร้างเสร็จก็มีปัญหาทันที ทั้งๆ ที่แต่ก่อนก็ไม่มีปัญหา และเชื่อมั่นว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
ขณะที่ น.ส.สงบ พลสยม ชาวบ้านในจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ภายหลังทราบข่าวกระทรวงมหาดไทยเตรียมดำเนินการเพิกถอนสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดงนั้น ตนรู้สึกใจเสียทันทีที่ได้ยินข่าว และถึงกับนอนไม่หลับ เพราะกังวลว่า หากถูกยึดที่ดินจะไม่มีที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวัน
“ถ้าเพิกถอนที่ดิน แล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหน ฉันเป็นทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการอีก จะให้ไปอยู่วัดเหรอ ที่ดินแปลงดังกล่าวได้รับมาจากบิดาในฐานะมรดก และถือครองโดยสุจริตมาตลอด” น.ส.สงบ กล่าว และว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงแปลงเล็กๆ และเป็นที่พึ่งสุดท้ายของครอบครัว ถ้าจะเพิกถอน ก็ขอให้ไปเพิกถอนของคนรวย อย่ามายุ่งกับคนจนเลย เรามีกันคนละนิดคนละหน่อย เห็นใจคนยาก คนจน คนแก่บ้าง