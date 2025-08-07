มติครม.ตั้ง กานต์กนิษฐ์ นั่งที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข เจ้าตัวพร้อมทำงาน สานนโยบายรบ.

“กานต์กนิษฐ์” พร้อมนำประสบการณ์ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาปรับใช้อย่างเต็มความสามารถ หลังได้นั่งที่ปรึกษารมว.สธ.
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ อดีตผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ขอขอบคุณครม. และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ไว้วางใจ มอบหมายให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ ตนยืนยันว่าจากประสบการณ์การทำงาน ที่เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยเป็น อดีต ส.ส. และอดีต สก.มาหลายสมัย ที่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด การทำงานที่ผ่านมาทำให้ตนมีความเข้าใจความเป็นอยู่และความต้องการ ตรงนี้จะสามารถทำงานแก้ไขปัญหาได้มากและตรงจุด
“ขอบคุณครม.ที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดิฉันพร้อมที่จะนำประสบการณ์ การทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาปรับใช้ในการทำงานในหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็พร้อมทำงานตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้มอบหมายให้ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ” น.ส.กานต์กนิษฐ์ กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียน ม.4 ตกจากระเบียงชั้น 4 โรงเรียนชื่อดังโคราช บาดเจ็บ สะโพกเคลื่อน
- เบญจา โพสต์ 1 ปี ยุบก้าวไกล เผย แม้ไม่อาจเดินทางร่วมกับเพื่อนๆ แต่การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด
- ไฮโซลูกนัทรอด ไม่ต้องนอนคุก หลังยื่นประกัน 1 แสนบาท ข้อหาเสพยา-ครอบครองอาวุธปืน
- บึงกาฬระทึก! รถนักเรียน พลิกคว่ำลงข้างทาง บาดเจ็บอื้อ ถูกรถทับดับสลด1ราย