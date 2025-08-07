รักชนก-สหัสวัต ยื่น สอบบริษัทประเมินตึก Skyy9 ชี้ลงทุน 7 พันล้าน แพงเกินจริง ก.ล.ต.ยัน ไม่นิ่งนอนใจ

รักชนก-สหัสวัต ยื่น สอบบริษัทประเมินตึก Skyy9 แพงเกินจริง ก.ล.ต.ยัน ไม่นิ่งนอนใจ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสาวรักชนก ศรีนอก ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบบริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน กรณีการประเมินมูลค่าตึกสกายไนน์ฯ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม
นางสาวรักชนก เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนและคณะ เคยออกมาเปิดโปงข้อมูลกรณีสำนักงานประกันสังคม เข้าลงทุนในตึก SKYY9 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงผิดปกติ จนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างกว้างขวาง และต่อมามีการฟ้องร้องดำเนินคดีรวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งพบข้อมูลสำคัญ คือ มีการดำเนินการลงทุนอย่างเร่งรีบผิดปกติ มูลค่าที่แท้จริงของอาคารอยู่ที่ประมาณ 3,400–3,800 ล้านบาท แต่สำนักงานประกันสังคม ตัดสินใจลงทุนถึง 7,000 ล้านบาท และมีความผิดพลาดในการดำเนินการและการให้ข้อมูล อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานประกันสังคมและผู้ประกันตน
“แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแทน โดยยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน เราจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนสุดท้าย คือการยื่นเรื่องให้ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบ” นางสาวรักชนก กล่าว
นางสาวรักชนก กล่าวต่อว่า เข้าใจดีว่าการเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้ อาจทำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบบ้าง แต่ในฐานะผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินของประชาชน จึงขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากใครไม่ได้ทำผิด ก็ไม่ควรกังวล แต่หากทำผิดแล้วยังพยายามบิดเบือน ก็ต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้น
ในประเด็นนี้ นางสาวรักชนก ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของบริษัท MFC ซึ่งเป็นผู้เสนอขายตึก SKYY9 ให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้เดียวที่เสนอทรัพย์สินนี้ และยังเป็นผู้จัดหาบริษัทประเมินราคาอีกด้วย ซึ่งควรจะต้องได้รับการจัดหาจากทั้งสองฝ่ายอย่างอิสระ เพื่อให้การประเมินเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ และเมื่อ MFC เป็นทั้งผู้เสนอขาย ผู้จัดหาผู้ประเมิน และปัจจุบันยังเป็นผู้บริหารจัดการอาคารด้วย จึงต้องตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสม และขอให้ ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
นายสหัสวัต กล่าวเสริมว่า หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราคาประเมินของอาคารสูงผิดปกติ มาจากการอ้างว่าอาคารได้รับใบรับรองอาคารสีเขียว (Green Building) ซึ่งควรจะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการ พบว่าไม่มีใบรับรองดังกล่าวอยู่จริง
“ถ้าหลักฐานเท็จถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน ย่อมต้องมีผู้รับผิดชอบ และหากพบว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ก.ล.ต. ควรพิจารณาถึงการเพิกถอนใบอนุญาตการลงทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง” นายสหัสวัต กล่าว
เมื่อถามถึงระยะเวลาที่คาดว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ นายสหัสวัต กล่าวว่า เอกสารที่ส่งให้ ก.ล.ต. มีจำนวนมาก และเรื่องนี้มีผลกระทบต่อกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงเชื่อว่า ก.ล.ต. จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบ
ด้าน นางสาวรักชนก กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีความพยายามในการล็อบบี้จากบริษัทบางแห่ง รวมถึงความพยายามให้ลดระดับการตรวจสอบ แต่เธอยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ระหว่างทางมีหลายฝ่ายพยายามบอกให้เราผ่อนแรง แต่เราขอยืนยันว่า ไม่มีสิ่งใดหยุดการทำงานของเราได้ เพราะเราต้องรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน เราทำเพื่อความโปร่งใสของการบริหารกองทุนที่ประชาชนฝากความหวังไว้
ถามว่าการเปิดโปงครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการเมืองหรือไม่ นางสาวรักชนก กล่าวว่า ไม่มีแรงกดดันทางการเมืองอย่างชัดเจน แต่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งอาจเป็นการพยายามปิดปากทางการเมือง
“รัฐบาลชุดนี้มีเสียงในสภาที่เปราะบาง เราไม่แน่ใจว่าเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจบางคน รัฐบาลจะกล้าตรวจสอบอย่างจริงจังหรือไม่” นางสาวรักชนก ทิ้งท้าย
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่นางสาวรักชนก และนายสหัสวัต ยื่นหนังสือต่อ ก.ล.ต. เพื่อขอให้ตรวจสอบบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาคาร SKYY9 ของสำนักงานประกันสังคม
นายเอนก กล่าวว่า ตั้งแต่ปรากฏข่าวในประเด็นนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. และหากพบว่า มีข้อบกพร่องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง