พงศ์กวิน ยันเด้งปลัดแรงงาน ปมตึก Skyy9 ไม่เกี่ยวเรื่องการเมือง ขอเวลาคิดหาคนใหม่

‘พงศ์กวิน’ แจงเด้งปลัดแรงงาน หวั่นมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน-ปมตึก Skyy9 ปัดเกี่ยวการเมือง บอกขอเวลาคิดหาคนใหม่ ย้ำต้องมีความสามารถ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงการโยกย้ายนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบ เนื่องจากขณะนั้นนายบุญสงค์เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และเป็นผู้รับนโยบายจากบอร์ดประกันสังคมด้วย และเมื่อท่านมาเป็นปลัดก็สามารถคุมได้ทั้งกระทรวง จนอาจเกิดปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงจำเป็นต้องย้าย รวมถึงเรื่องของการซื้อตึก Skyy9
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นเพราะมีความเกี่ยวข้องว่าเป็นคนของพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ นายพงศ์กวินกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ไม่ว่าจะพรรคไหน ถ้าทำดีก็ไม่มีปัญหา เราเอาตามข้อเท็จจริงมากกว่า
เมื่อถามว่า การวางตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานคนต่อไปจะใช้คนในกระทรวง หรือโยกย้ายจากกระทรวงอื่นมา นายพงศ์กวินกล่าวว่า ขอเวลาตัดสินใจสักพัก เพราะมีหลายปัจจัย ซึ่งต้องดูบอร์ดประกันสังคมด้วย เนื่องจากตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานจะต้องเป็นบอร์ดประกันสังคมด้วย จึงอยากให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน เพราะประกันสังคมเป็นกองทุนขนาดใหญ่ มูลค่าถึง 2.7 ล้านล้านบาท