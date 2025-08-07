กลุ่มอิสระ ลั่นไม่เป็นผล ปมแห่ถอนชื่อ ยื่นถอดถอน 136 ส.ว.หยุดปฏิบัติหน้าที่ เผยมีแผนสำรอง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะแกนนำที่เข้าชื่อยื่นสั่ง 136 ส.ว.หยุดปฏิบัติหน้าที่ กล่าวถึงกรณีที่มี ส.ว.อิสระบางส่วนถอนชื่อออกจนอาจทำให้เหลือเสียงไม่เพียงพอว่า ตามกฎหมายเมื่อมีการลงชื่อและยื่นต่อประธานวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถถอนชื่อระหว่างทางได้ ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่เป็นไร จะถอนชื่อออกไปเท่าไหร่ เดี๋ยวจะหาชื่อมาเติมเท่านั้น หากมี ส.ว.ถอนชื่อจนไม่ครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด ส.ว.กลุ่มอิสระจะล่าชื่อรอบใหม่ ตอนนี้เตรียมรายชื่อรอบใหม่ไว้แล้ว 30 คน ถ้าต้องยื่นใหม่ก็พร้อม แต่ยังไม่บอกจะยื่นเมื่อใด รู้อยู่แล้วว่าต้องมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น จึงมีกลยุทธ์รองรับไว้อยู่แล้วเพื่อความไม่ประมาท
เมื่อถามว่า ส.ว.ที่ถอนชื่ออ้างว่าถูกปลอมลายเซ็นและเข้าใจในสาระสำคัญของเนื้อหาผิด น.ต.วุฒิพงศ์กล่าวว่า เรื่องการปลอมลายเซ็นไม่ทราบ เพราะไม่ได้อยู่ด้วยตอนลงชื่อ ส่วนที่บอกเข้าใจในสาระสำคัญผิด ดูแล้วพูดง่ายเกินไป ก่อนเซ็นก็ต้องอ่านเนื้อหา จะเข้าใจผิดได้อย่างไร คนที่ถอนชื่อออกไปนั้น ยังไม่ได้สอบถามสาเหตุ คิดว่าไม่จำเป็นต้องไปคุยด้วย ใครถูกหรือผิดเชื่อว่าประชาชนตัดสินได้ ส่วนถ้าประธานวุฒิสภาจะใช้วิธีดองเรื่องไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น เชื่อว่าคงไม่ทำเช่นนั้น แต่ถ้าดองไว้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้