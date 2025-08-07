เบญจา โพสต์ 1 ปี ยุบก้าวไกล เผย แม้ไม่อาจเดินทางร่วมกับเพื่อนๆ แต่การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นางสาวเบญจา แสงจันทร์ อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความ ดังนี้
#1ปียุบพรรคก้าวไกล วันนี้เมื่อปีที่แล้ว คน 9 คน ได้ใช้อำนาจยุบพรรคก้าวไกล ทุบทำลายความฝัน และบดขยี้ความหวังของประชาชน ถึงแม้พวกเขาจะเอาชนะทางกฎหมายได้ ด้วยการทำนิติสงคราม แต่พวกเขาจะไม่สามารถครองใจประชาชนได้
แม้ไม่อาจร่วมเดินทางไกลบนเส้นทางเดียวกันกับเพื่อนๆได้ แต่เป้าหมาย ความฝันอันยิ่งใหญ่ และ หัวใจของเรายังคงเป็นดวงเดียวกันกับทุกคนเสมอ
แม้รู้ดีว่าการจุดไฟในสายลมนี้มันยาก แต่เชื่อมั่นเหลือเกิน ไม่ว่าไฟจะดับไปกี่ครั้ง เพื่อนพ้องน้องพี่ จะยังคงจุดไฟขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง ให้ประกายไฟสว่างไสวในใจของผู้คนอยู่เสมอ การต่อสู้ยังคงเดินทางอยู่และไม่มีวันสิ้นสุด เวลาก็ยังไม่เคยหยุดเดิน เวลายังคงเดินไปข้างหน้าเสมอ ความฝันที่มีก็ไม่เคยจืดจางลงเช่นกัน
“จนกว่าวันที่อำนาจ สูงสุดจะเป็นของประชาชน”