เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ที่ดูท่าจะหมดสภาพการ “ควบคุมสภา” ชัดเจนขึ้นทุกที จนไม่มีวันไหน “ที่ประชุมไม่ป่วน” แถมการคุมเกมของ “รองประธาน” ที่ทำหน้าที่ “ประธาน” ยังถูก “ส.ส.” ไม่ให้เกียรติเท่าที่ควร ถกเถียงเรื่อง “ตีความข้อบังคับ” กันวุ่นวาย ภาพของ “นักการเมือง” และ “นักการเมือง” มีคำถามต่อ “ศรัทธาประชาชน” จนกระทบต่อความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยมากขึ้นทุกวัน
⦁…เพราะล้างกันแรงระหว่าง “เพื่อไทย” กับ “ภูมิใจไทย” ที่เรียกว่า “เล่นกันทุกดอกที่โอกาสเปิดให้” การรักษา “ภาพลักษณ์โดยรวมของ ส.ส.” ที่จะทำให้พอมองว่าเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มากกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำลายล้าง จึงไม่มีให้เห็น “รัฐสภา” กลายเป็น “สงครามระหว่างพรรค” แทนการพิจารณาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับประชาชน แม้จะรู้ว่า วันมูหะมัดนอร์ มะทา ทำอะไรไม่ได้มากนัก แต่ในฐานะ “ประธานใหญ่” จำเป็นต้องแสดงออก
⦁…ก่อนหน้าจะตั้งรัฐบาลเครือญาติ ที่ “เสียงปริ่มน้ำ” เห็นกันอยู่ชัดๆ ว่า ทักษิณ ชินวัตร ถึงกับลงทุน ลงแรง เสี่ยงกับการถูกร้องเรียนเรื่อง “ครอบงำพรรค” เข้างานเลี้ยงใหญ่ “ส.ส.พรรคร่วม” ขึ้นเวทีประกาศขอความร่วมมือ ให้มี “วินัย” ในการเข้าประชุมสภา เมื่อสถานการณ์ออกมาอีหรอบนี้ หากจะทำให้ “ทักษิณ” ถูกประเมินราคาว่า “สิ้นมนต์ขลัง-บารมีหดหาย” คงไม่แปลก
⦁…แค่ใช้ความรู้ใน “ระเบียบสภา” และความสามารถในการหามุมคิดมานำเสนอ ของ “สองพี่น้องปริศนานันทกุล-ภราดรกับกรวีร์” พรรครวมรัฐบาลที่บอกว่ามี “เสียงข้างมาก” ก็ออกอาการ “ไปไม่เป็นทุกครั้ง” หากไม่ถามว่า “ส.ส.ที่มีอยู่” โดยเฉพาะ “เพื่อไทย” ทำไม “หมูตู้” ขนาดนั้น แล้วจะให้ถามว่าอะไร
⦁…เริ่มเป็นกระแสที่ถูกพูดถึง “ถี่และกว้างขวางขึ้น” เรื่องราวของ “โฮปเวลล์” ที่ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หักดิบ “คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด” สร้างผลงานให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดใช้ที่ “โฮปเวลล์” ลงทุนไปได้สำเร็จ สมัย “รัฐบาลลุงตู่” วันนี้ถูกจับพลิกมาเป็น “ตัวอย่าง” ของการใช้อำนาจที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย “นิติรัฐ” โดยถูกชี้ให้เห็นว่าสร้างความเสียหายต่อ “ความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการใช้อำนาจของประเทศ” กระทั่งกระทบต่อความเชื่อถือของ “นักลงทุนระหว่างประเทศ”
⦁…เข้าไปติดตาม มุมความคิดของ สัญญา สถิรบุตร นักการเมืองเก่าผู้ยังห่วงใยการใช้อำนาจที่ไม่อยู่ในหลักการที่สากลโลกเชื่อถือ ชี้ประเด็นเป็นข้อกล่าวหาว่า “ปล่อยให้มีการใช้อำนาจบริหาร และนิติบัญญัติ วางเกมละเมิดอำนาจตุลาการ” กันง่ายๆ “คำพิพากษาศาลสูง” ซึ่ง “ถึงที่สุดแล้ว” ถูกพลิก บังคับใช้ไม่ได้หน้าตาเฉย และเมื่อเป็น “สัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ” จะเหลือ “ความยุติธรรม” อะไรไปอธิบายให้นักลงทุนเชื่อถือต่อประเทศ
⦁…ก่อนที่ดิน “สนามกอล์ฟอัลไพน์” จะมีชื่อ “คนในตระกูลชินวัตร” เป็น “โฉนดถูกต้อง” ผ่านมือ “หมอบุญ-บริษัทโรยัล เจมส์” มาอย่างสุจริต ตามที่ “มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย” เอามาขายให้ ต่างกับ “ที่ดินเขากระโดง” ซึ่งเริ่มจาก “ที่การรถไฟ” แล้วมีคนฮุบไปจัดการให้ “กรมที่ดินออกโฉนด” ซึ่งศาลตัดสินว่า “โดยมิชอบ” ความจริงง่ายๆ แค่นี้ เมื่อต้องอธิบายด้วยทรรศนะทางการเมือง กลับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเย็น