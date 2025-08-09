เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

การเมือง

…เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ที่ดูท่าจะหมดสภาพการ “ควบคุมสภา” ชัดเจนขึ้นทุกที จนไม่มีวันไหน “ที่ประชุมไม่ป่วน” แถมการคุมเกมของ “รองประธาน” ที่ทำหน้าที่ “ประธาน” ยังถูก “ส.ส.” ไม่ให้เกียรติเท่าที่ควร ถกเถียงเรื่อง “ตีความข้อบังคับ” กันวุ่นวาย ภาพของ “นักการเมือง” และ “นักการเมือง” มีคำถามต่อ “ศรัทธาประชาชน” จนกระทบต่อความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยมากขึ้นทุกวัน

…เพราะล้างกันแรงระหว่าง “เพื่อไทย” กับ “ภูมิใจไทย” ที่เรียกว่า “เล่นกันทุกดอกที่โอกาสเปิดให้” การรักษา “ภาพลักษณ์โดยรวมของ ส.ส.” ที่จะทำให้พอมองว่าเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มากกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำลายล้าง จึงไม่มีให้เห็น “รัฐสภา” กลายเป็น “สงครามระหว่างพรรค” แทนการพิจารณาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับประชาชน แม้จะรู้ว่า วันมูหะมัดนอร์ มะทา ทำอะไรไม่ได้มากนัก แต่ในฐานะ “ประธานใหญ่” จำเป็นต้องแสดงออก

…ก่อนหน้าจะตั้งรัฐบาลเครือญาติ ที่ “เสียงปริ่มน้ำ” เห็นกันอยู่ชัดๆ ว่า ทักษิณ ชินวัตร ถึงกับลงทุน ลงแรง เสี่ยงกับการถูกร้องเรียนเรื่อง “ครอบงำพรรค” เข้างานเลี้ยงใหญ่ “ส.ส.พรรคร่วม” ขึ้นเวทีประกาศขอความร่วมมือ ให้มี “วินัย” ในการเข้าประชุมสภา เมื่อสถานการณ์ออกมาอีหรอบนี้ หากจะทำให้ “ทักษิณ” ถูกประเมินราคาว่า “สิ้นมนต์ขลัง-บารมีหดหาย” คงไม่แปลก

…แค่ใช้ความรู้ใน “ระเบียบสภา” และความสามารถในการหามุมคิดมานำเสนอ ของ “สองพี่น้องปริศนานันทกุล-ภราดรกับกรวีร์” พรรครวมรัฐบาลที่บอกว่ามี “เสียงข้างมาก” ก็ออกอาการ “ไปไม่เป็นทุกครั้ง” หากไม่ถามว่า “ส.ส.ที่มีอยู่” โดยเฉพาะ “เพื่อไทย” ทำไม “หมูตู้” ขนาดนั้น แล้วจะให้ถามว่าอะไร

…เริ่มเป็นกระแสที่ถูกพูดถึง “ถี่และกว้างขวางขึ้น” เรื่องราวของ “โฮปเวลล์” ที่ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หักดิบ “คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด” สร้างผลงานให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดใช้ที่ “โฮปเวลล์” ลงทุนไปได้สำเร็จ สมัย “รัฐบาลลุงตู่” วันนี้ถูกจับพลิกมาเป็น “ตัวอย่าง” ของการใช้อำนาจที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย “นิติรัฐ” โดยถูกชี้ให้เห็นว่าสร้างความเสียหายต่อ “ความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการใช้อำนาจของประเทศ” กระทั่งกระทบต่อความเชื่อถือของ “นักลงทุนระหว่างประเทศ”

…เข้าไปติดตาม มุมความคิดของ สัญญา สถิรบุตร นักการเมืองเก่าผู้ยังห่วงใยการใช้อำนาจที่ไม่อยู่ในหลักการที่สากลโลกเชื่อถือ ชี้ประเด็นเป็นข้อกล่าวหาว่า “ปล่อยให้มีการใช้อำนาจบริหาร และนิติบัญญัติ วางเกมละเมิดอำนาจตุลาการ” กันง่ายๆ “คำพิพากษาศาลสูง” ซึ่ง “ถึงที่สุดแล้ว” ถูกพลิก บังคับใช้ไม่ได้หน้าตาเฉย และเมื่อเป็น “สัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ” จะเหลือ “ความยุติธรรม” อะไรไปอธิบายให้นักลงทุนเชื่อถือต่อประเทศ

…ก่อนที่ดิน “สนามกอล์ฟอัลไพน์” จะมีชื่อ “คนในตระกูลชินวัตร” เป็น “โฉนดถูกต้อง” ผ่านมือ “หมอบุญ-บริษัทโรยัล เจมส์” มาอย่างสุจริต ตามที่ “มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย” เอามาขายให้ ต่างกับ “ที่ดินเขากระโดง” ซึ่งเริ่มจาก “ที่การรถไฟ” แล้วมีคนฮุบไปจัดการให้ “กรมที่ดินออกโฉนด” ซึ่งศาลตัดสินว่า “โดยมิชอบ” ความจริงง่ายๆ แค่นี้ เมื่อต้องอธิบายด้วยทรรศนะทางการเมือง กลับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเย็น

มอบเงิน – ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย วิทยา จันทร์ฉลอง และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย มอบเงิน 498,000 บาท ให้กับ รพ.ลำปาง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความบกพร่องบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก, ชุติเดช มีจันทร์ และ ณัชชา มีจันทร์ ร่วมรับมอบ ณ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง
สนับสนุน – บมจ.ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKPower โดย วรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วย มัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานวางแผนธุรกิจ มอบเงิน 1,000,000 บาท ร่วมสนับสนุนภารกิจของกองกำลังทหารชายแดนในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ โดยมี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้รับมอบ ณ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา
จับมือ – เรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจอาหารสัตว์บก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ และ รศ.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าจากของเสีย ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทาง Zero Waste มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อเร็วๆ นี้
ส่งต่อรอยยิ้ม – ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ สรพล โสนุตมางค์ ผอ.ฝ่ายขาย และ โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผอ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จัดโครงการโฟร์โมสต์ 1,000,000 สไมล์ “ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 5” มอบนมพร้อมดื่มโฟร์โมสต์ 4,167 ลัง มูลค่า 1,612,629 บาท ให้กับโรงเรียน 143 แห่ง ณ บีเจซี บิ๊กซี แคมปัส
ห่วงใย – ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care รุ่น 3D V-SHAPE Smart FIT สีดำ จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยหน้ากากอนามัยกรองเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ 99% พร้อมส่งกำลังใจให้ทหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ดูแลความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ณ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์
เปิดตัว INFLU-x – สรา-สราวุธ ทูละมาลย์ นักจัดสวนแถวหน้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว INFLU-x อคาเดมีปั้นอินฟลูเอนเซอร์ครบวงจร ร่วมกับ แม็กกี้-ธนพัฒน์ ผู้กำกับซีรีส์ โปรดิวเซอร์ INFLU-x และ โจแอน บุญสูงเนิน นักร้องร้อยเสียง, ดีเจฮอล ช่อง HALLHUB TIKTOK ศิลปินเบอร์แรกของ INFLU-x ร่วมมอบความสุข โดยมี ม้า-อรนภา, เอื้อง-สาลินี, และคนดังร่วมให้กำลังใจคับคั่ง ณ ร้าน SARA CAFE ตลาดต้นไม้ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กทม. เมื่อเร็วๆ นี้
พร้อมจัดงาน – ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับ จุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงาน “EEC EXPO 2025” เวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี สุรัชสานุ์ ทองมี, สงวน แสงวงศ์กิจ, ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน ร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆ นี้
ลดก๊าซ – พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคบังคับ เพื่อสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยมี กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์, กิตตินุต ทรัพย์สุนทรกุล, บุญรอด เยาวพฤกษ์, ศ.ชนาธิป ผาริโน ร่วมการประชุม ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น