โฆษก พปชร. จี้รัฐบาล ยกเลิก MOU 43-44 หวั่นไทยเสียดินแดน-เกาะกูด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ประเทศชาติมีความจำเป็นต้องมีความรักสามมัคคีและรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยและพรรคพลังประชารัฐมีความจำเป็นต้องยกเลิก MOU 2544-2543 เพราะมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเสียผืนแผ่นดินไทยเพิ่มเติม
โดยเฉพาะมีอดีตนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปเซ็นเอกสารรับรองแผนที่ 1:200,000 แทนที่จะใช้แผนที่ 1:50,000 ซึ่งหากMOU ทั้งสองฉบับคงอยู่ตะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนครั้งที่ 16 และนอกจากนี้ใน MOU 2544 จะมีความเสี่ยงในการเสียพื้นน้ำในใต้เกาะกูด และพื้นน้ำส่วนหนึ่งของอ่าวไทยไป พร้อมย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องยกเลิก MOU 2544