เรือดำน้ำจำลอง คัมแบ๊ก หน้ากองเรือยุทธการ สัตหีบ เด้งรับครม.ให้แก้สัญญา ใช้เครื่องยนต์จีน

กลับมาแล้ว! เขี้ยวเล็บกองทัพเรือ เรือดำน้ำจำลอง หน้ากองเรือยุทธการสัตหีบ หลัง ครม.ไฟเขียวเดินหน้าโครงการ S26T ต่อ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าประตูทางเข้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ ริมถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตั้ง “เรือดำน้ำจำลอง” หลังถูกรื้อถอนไปเมื่อ 1 ปีที่แล้ว เพื่อปรับปรุงพื้นที่ นำเรือตรวจการณ์ ต.99 มาตั้งแสดง
การนำกลับมาติดตั้งในครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ Yuan Class รุ่น S26T ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอนุมัติให้เปลี่ยนเครื่องยนต์จากรุ่น MTU396 ของเยอรมนี เป็นเครื่องยนต์ CHD620 ของจีน พร้อมขยายระยะเวลาการต่อเรือออกไปอีก 1,217 วัน
- ครม.เห็นชอบ แก้สัญญา ‘เรือดำน้ำ’ เปลี่ยนใช้เครื่องยนต์จีน CHD620 ขยายเวลา 1,217 วัน
- กองทัพเรือ ยืนยันเครื่องยนต์ CHD620 ในเรือดำน้ำ ผ่านทุกเกณฑ์ จีนช่วยอีก 800 ล้าน
โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปี 2560 โดยกองทัพเรือไทยได้ลงนามในสัญญากับบริษัท CSOC ของจีน วงเงินรวม 7,700 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 64% จ่ายเงินไปแล้ว 10 งวด จากทั้งหมด 18 งวด ยังคงเหลืออีก 8 งวด คิดเป็นวงเงินคงค้างประมาณ 5,500 ล้านบาท โครงการต้องหยุดชะงักตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากจีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมได้
นอกจาก “เรือดำน้ำจำลองแล้ว” บริเวณโดยรอบหน้าหน่วยยังมีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของกองทัพเรือ เช่น เครื่องบินขึ้นลงทางดิ่ง แฮริเออร์ AV-8S ที่เคยประจำการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร และปลดประจำการไปกว่า 10 ปีก่อน รวมถึงเรือตรวจการณ์ ต.99 ที่ปลดระวางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565
การนำเรือดำน้ำจำลองกลับมาตั้งโชว์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับภูมิทัศน์ของกองเรือยุทธการเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความคืบหน้าและความหวังของกองทัพเรือไทยที่จะมีเรือดำน้ำลำแรกประจำการในอนาคตอันใกล้ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมั่นคงและยั่งยืน