Breaking the Cycle หนังสารคดีพรรคอนาคตใหม่ เข้าชิง 4 สาขา รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ช่อ พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Pannika Chor Wanich” ระบุว่า

ได้รับแจ้งจากผู้กำกับว่า Breaking the Cycle ภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกการเดินทางของพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้ถึง 4 สาขา

  • ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม
  • ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  • ผู้กำกับยอดเยี่ยม
  • ลำดับภาพยอดเยี่ยม

ประกาศผล 14 กันยายนนี้ แต่แค่ได้เข้าชิงก็ต้องแสดงความยินดีกับเอกและสนุ้ก ว่ามาได้ไกลเกินคาดมากจริงๆ ภูมิใจในตัวทั้งสองคนมากๆ ค่ะ นึกถึงวันที่สองคนมานั่งรอ ดักรอเราที่ตึก หรือพยายามขอติดรถไปหาเสียง ขอคิวสัมภาษณ์ แต่ก็ไม่ค่อยได้ 5555

และเป็นเรื่องบังเอิญมากที่วันที่ได้รับทราบข่าวดีว่าหนังได้เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติของวงการภาพยนตร์ไทย คือวันนี้ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล

ขณะที่เพจ “Breaking the Cycle” โพสต์ข้อความระบุว่า

ข่าวด่วน ข่าวจริงไม่ใช่ AI!!

Breaking the Cycle อำนาจ ศรัทธา อนาคต

เข้าชิง 4 รางวัลสุพรรณหงส์!!

ประกอบด้วย

รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม

ยินดีกับทีมงาน และผู้เข้าชิงทุกๆคน

แล้วมาร่วมลุ้นไปด้วยกัน วันที่ 14 กันยายนนี้!!

 