Breaking the Cycle หนังสารคดีพรรคอนาคตใหม่ เข้าชิง 4 สาขา รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ช่อ พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Pannika Chor Wanich” ระบุว่า
ได้รับแจ้งจากผู้กำกับว่า Breaking the Cycle ภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกการเดินทางของพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้ถึง 4 สาขา
- ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม
- ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ผู้กำกับยอดเยี่ยม
- ลำดับภาพยอดเยี่ยม
ประกาศผล 14 กันยายนนี้ แต่แค่ได้เข้าชิงก็ต้องแสดงความยินดีกับเอกและสนุ้ก ว่ามาได้ไกลเกินคาดมากจริงๆ ภูมิใจในตัวทั้งสองคนมากๆ ค่ะ นึกถึงวันที่สองคนมานั่งรอ ดักรอเราที่ตึก หรือพยายามขอติดรถไปหาเสียง ขอคิวสัมภาษณ์ แต่ก็ไม่ค่อยได้ 5555
และเป็นเรื่องบังเอิญมากที่วันที่ได้รับทราบข่าวดีว่าหนังได้เข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรติของวงการภาพยนตร์ไทย คือวันนี้ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล
ขณะที่เพจ “Breaking the Cycle” โพสต์ข้อความระบุว่า
ข่าวด่วน ข่าวจริงไม่ใช่ AI!!
Breaking the Cycle อำนาจ ศรัทธา อนาคต
เข้าชิง 4 รางวัลสุพรรณหงส์!!
ประกอบด้วย
รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
ยินดีกับทีมงาน และผู้เข้าชิงทุกๆคน
แล้วมาร่วมลุ้นไปด้วยกัน วันที่ 14 กันยายนนี้!!