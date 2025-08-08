เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁….กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเปิดเกมรุกถี่ขึ้น กลาโหม นำโดย“พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” รมช.กลาโหม ตระเตรียมเงื่อนไข 8 ข้อเจรจากับฝ่ายเขมรบนเวทีจีบีซี หลังจาก 2 ประเทศหยุดยิง ใช้ประเทศมาเลเซียเป็นเวทีกลาง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย “มาริษ เสงี่ยมพงษ์”เดินหน้าใช้ “ความจริง” สู้ “ความเท็จ” ยืนยันไทยถูกเขมรโจมตีก่อน และเป้าหมายพลเรือนของไทยตาย-เจ็บ บริเวณพื้นที่กระสุนตก ยังอันตรายห้ามเข้า ชาวบ้านยังอยู่ศูนย์พักพิง ความเดือดร้อนต่อไทยใครจะรับผิดชอบ
⦁….กต.ยังเปิดโปงยุทธการ “เฟคนิวส์” ของฝ่ายเขมรที่หลอกลวงโลกทุกวันคนที่โกหกมีทั้งผู้นำเขมรเรื่อยลงมาถึงสื่อเขมร กระทบต่อความน่าเชื่อถือของเขมรเอง ตอนนี้ก็ลุ้นว่าเวทีทวิภาคีจะแก้ไขความขัดแย้งได้โดยเร็ว
⦁….สถานการณ์ชายแดนไทย-เขมรยังไว้วางใจไม่ได้ ทัพภาคที่ 1 และทัพภาคที่ 2 ตรึงเฝ้าระวังไม่ห่างจับตาการเคลื่อนกำลังของฝ่ายตรงกันข้าม ตอนนี้กองทัพเห็นว่ามีโดรนบินว่อนอย่างผิดสังเกตวันก่อน“พล.ท.บุญสิน พาดกลาง” แม่ทัพภาคที่ 2 ได้หารือ 20 จังหวัด งัดมาตรการป้องกัน และสกัดโดรน ป้องกันชีวิตและการล้วงตับจากฝ่ายตรงกันข้ามอย่างเข้มงวด
⦁….แต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวันอังคาร ครม.จัดแถวระดับปลัดและอธิบดี มหาดไทย โยก “ขจรเกียรติ
รักพานิชมณี” จากผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เป็นอธิบดีกรมที่ดิน สไลด์ “เชษฐา โมสิกรัตน์” จากรองปลัดมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โฟกัสไปที่ “ขจรเกียรติ” เพราะมีภารกิจเร่งด่วนถอนที่ดินเขากระโดง แว่วว่า ทำทันทีไม่ได้ เพราะทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
⦁….ผลพวงจากสงคราม ครม.อนุมัติงบประมาณเยียวยาผู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ และได้รับบาดเจ็บ “ทหารพลีชีพหรือทุพพลภาพได้ 10 ล้าน ชาวบ้านเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้ 8 ล้าน” ถ้าบาดเจ็บได้ 1 ล้าน และ8 แสนบาท หวังว่า ชายแดนไทย-กัมพูชาจะสงบ ไม่ต้องสูญเสียอะไรไปกับการสู้รบที่มีแต่เสียกับเสีย
⦁….ในที่สุดเรือดำน้ำจีนที่มีข้อถกเถียงเรื่องเครื่องยนต์จากเดิมคิดว่ามาจาก “เยอรมนี” แต่จริงๆแล้วเป็น“เครื่องยนต์จีน” ข้อถกเถียงนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาถึงรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันก่อน ครม.ไฟเขียวให้ใช้เครื่องยนต์จีนได้ พร้อมทั้งอนุมัติซื้อเครื่องบินกริพเพนอีก 4 ลำสยบข่าวสวีเดนไม่ขายเครื่องบินรบให้ไทย
⦁….การเมืองยามนี้มีแต่การคาดเดาล่วงหน้า คดีคลิปฮุน เซนในศาลรัฐธรรมนูญ นายกฯอิ๊งค์-
แพทองธาร ชินวัตร ส่งหลักฐานยืนยันเจตนาช่วยชาติไปแล้ว หวังว่าผลคดีจะออกมาเป็นบวก ท่ามกลางสัญญาณลบที่ฟังแล้วไม่เป็นคุณกับนายกฯ งานนี้เดายาก รอวันที่ศาลตัดสินเลยดีกว่า แน่นอน
⦁….ผลจากคดีนายกฯอิ๊งค์ จะกระทบต่อการเมือง ถ้านายกฯอิ๊งค์ยังอยู่การบริหารประเทศจะเดินหน้าหากนายกฯอิ๊งค์ต้องหยุดเป็นนายกฯ ฟากฝั่งเพื่อไทยชู “ชัยเกษม นิติสิริ” แคนดิเดตอีกคนหนึ่งขึ้นนั่งนายกฯ และหากสะดุดหยุดกึ้ก ก็จะเข้าสู่โหมดยุบสภา
⦁….อีกฟากฝั่งมองคดีโยกงบประมาณ 3.5 หมื่นล้านที่อยู่ในมือ ป.ป.ช. คิดว่าจะซ้ำรอยคดี “พิเชษฐ์
เชื้อเมืองพาน” ที่เพิ่งพ้น ส.ส. และตัดสิทธิการเมือง 10 ปี เนื่องจากไปโยกงบสภา หรือเปล่า เพราะหากทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ทำผิดมีเหตุต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ การเมืองไทยก็จะเข้าสู่โหมดอะไรก็เกิดขึ้นได้ ท่ามกลางอาการผวาจึงมีข้อเสนอนายกฯคนนอกขึ้นมา ไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะถูกผลักให้เดินไปถึงจุดนั้นไหม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะอยุธยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568
สิงห์โบรกเกอร์คัพ – กิตติพงษ์ พวงมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)หรือ SMO เข้ารับมอบโล่ที่ระลึกในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์โบรกเกอร์คัพประจำปี 2568” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ณ สนาม Superstar Arena เมื่อเร็วๆ นี้
แถลงข่าว – สยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุพงศ์ ทะสดวก ปธ.จนท.บห. บจก.เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส หรือ NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดงาน NocNoc Awards 2025 จัดขึ้น ณห้องออดิทอเรียม TCDC กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ปฐมนิเทศ – สนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เปิดงานปฐมนิเทศนักเรียนเอเอฟเอสรุ่นที่ 65 โดยมี มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์, ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ, พนิดาเทพ กาญจนา,ผศ.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ, นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา และจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย ร่วมด้วยที่อิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี
แสดงความยินดี – อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัดมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศศิ ศาศวัตโศภิต ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัดเนื่องในโอกาสเปิดร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) บิวตี้มัลติแบรนด์สโตร์ชั้นนำของไทย โดยมีสองขวัญ สุนทรวิภาต และศิวพร เพ็ญแจ่ม ร่วมแสดงความยินดี ที่เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดตัว – กฤตนัน สนธิจิรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรวิช สนธิจิรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด หรือเอสบีโอ (SBO) พร้อมด้วยแขกพิเศษ เอมี่ กลิ่นประทุมเปิดตัวแบรนด์เทคโนพลัส (Tecnoplus+) อย่างเป็นทางการในไทย ชูจุดเด่นด้วยเครื่องครัวที่มีดีไซน์สวยงามจาก Design Studio ประเทศอิตาลี ณ บริเวณลาน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้