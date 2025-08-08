ภูมิธรรม แถลงข้อตกลง”จีบีซี” ไทย-กัมพูชา รวม13 ข้อ “หยุดยิง-ไม่เติมกำลัง” ปัดไม่เกี่ยวทบทวนเอ็มโอยู 43
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแถลงถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) เสร็จสิ้นไปแล้วที่ประเทศมาเลเซีย ว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่สามารถพูดคุยและเห็นพ้องต้องกันในการที่จะหยุดยิงโดยทันที
ในข้อตกลงร่วมกันทั้ง 13 ข้อ มีดังนี้ 1. ยุติการใช้อาวุธทุกประเภท การโจมตีต่อพลเรือน เป้าหมายพลเรือน และเป้าหมายทางทหาร ในทุกพื้นที่และทุกกรณี 2.รักษาสถานะการวางกำลังในที่ตั้งปัจจุบัน สถานะตั้งแต่ 28 ก.ค.68 โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง และไม่มีการลาดตระเวนไปยังที่ตั้งของอีกฝ่าย
3.ไม่เพิ่มเติมกำลังตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 4.ไม่กระทำการอันเป็นการยั่วยุที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียด การมีกิจกรรมทางทหารเข้าไปยังดินแดนเขตน่านฟ้า หรือที่ตั้งของอีกฝ่าย ตามสถานะการหยุดยิง ตั้งแต่ 28 ก.ค.68 และไม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารล้ำออกไปนอกขอบเขตของฝ่ายตน
5.ไม่ใช้กำลังต่อพลเรือน หรือเป้าหมายทางพลเรือนในทุกกรณี 6.การปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา การปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกจับกุมตัว การขอส่งตัวผู้บาดเจ็บมารักษาในสถานพยาบาลของอีกฝ่าย โดยจะขึ้นอยู่กับศักยภาพในการรองรับของสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี สำหรับทหารที่อยู่ในความควบคุมของอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวและส่งกลับประเทศ หลังจากยุติการใช้กำลังโดยสมบูรณ์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติโดยเร็ว และจัดการศพภายใต้สภาพที่ถูกสุขลักษณะและด้วยความเคารพ
7. กรณีมีความขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันในระดับปฏิบัติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพื่อป้องกันการขยายตัวของสถานการณ์ 8.เห็นชอบให้เพิ่มในเรื่องของการปฏิบัติดังนี้ ดำรงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ ,จัดการประชุม RBC ภายใน 2 สัปดาห์นับจากการประชุม GBC ใน 7 ส.ค. 68, ดำรงช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระดับรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองประเทศ 9.งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข่าวปลอม
ส่วนที่ 2 กลไกตรวจสอบการหยุดยิง 10.ทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินการตามผลหารือเมื่อ 28 ก.ค. 68 รวมถึงการหยุดยิงและการมีคณะผู้สังเกตการณ์จากประเทศสมาชิกอาเซียน นำโดยมาเลเซีย 11. เห็นชอบให้ RBC ในแต่ละพื้นที่ ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง โดยมีโดยมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน นำโดยมาเลเซียเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ โดย RBC จะพบกันเป็นประจำ และส่งรายงานให้ GBC ตามสายการบังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย
12.ในระหว่างการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่มีมาเลเซีย เป็นผู้นำ จะใช้กลไกคณะผู้สังเกตการณชั่วคราว ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำประเทศไทย และกัมพูชา ทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว
ส่วนที่ 3 การประชุม GBC โดยข้อ 13. ให้จัดการประชุม GBC ในหนึ่งเดือนหลัง 7 ส.ค.68 (สถานที่จะตกลงกันภายหลัง) หรือมิเช่นนั้นการประชุม GBC วิสามัญ จะถูกจัดขึ้นเพื่อเจรจาการหยุดยิง หากจริงใจและจริงจังในการปฏิบัติเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อให้เกิดผลโดยสมบูรณ์ได้และเป็นไปตามข้อตกลง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในกรณีการละเมิดข้อตกลงจะมีกลไกรองรับหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการ ยังมีเรื่องของอาร์บีซี ที่แม่ทัพทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกัน และมีประเทศมาเลเซีย กับอาเซียนเป็นผู้สังเกตการณ์ในการดูแลครั้งนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ถ้าไม่เกิดตามที่ตกลง อาเซียนจะต้องเข้ามาช่วยเป็นพยานและเป็นเรื่องที่กฎหมายระหว่างประเทศต้องดำเนินการ
เมื่อถามว่าจะมีการทบทวนเรื่องเอ็มโอยู 43 หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า คนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ หากเกิดขึ้นและเป็นปัญหาต้องไปว่าตามกฎหมาย แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของการหยุดยิง เพื่อไม่ให้เกิดการบานปลายในระหว่างการปะทะ ถ้าจะคุยเรื่องเอ็มโอยู 43 ก็ต้องคุยอีกระดับหนึ่ง