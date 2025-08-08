มท.1 เด้งผู้ว่าฯอุบลเข้ากรุ เซ่นเบิกจ่ายล่าช้า อ้างใช้เงินบริจาคช่วยปชช.ก่อน ทั้งที่มี 100 ล้าน ให้อย่างทั่วถึง

มท.1 เด้งผู้ว่าฯ อุบลเข้ากรุ เซ่นเบิกจ่ายล่าช้า อ้างใช้เงินบริจาคช่วยปชช.ก่อน ทั้งที่มี 100 ล้าน ให้อย่างทั่วถึง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งย้าย ว่าที่พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้มาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย หลังมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เบิกงบทดรองราชการจ่ายเพียง 55,000 บาท จากที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ 100 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะย้ายชั่วคราวหรือถาวร นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ค่อยว่ากัน” เมื่อถามว่า จะรอผลสอบก่อนใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ค่อยว่ากันในรายละเอียด โดยคำสั่งจะออกช่วงเช้าวันเดียวกันนี้”
นายภูมิธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจเซ็นลงนาม ได้เซ็นเรียบร้อยแล้ว ให้มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้มีกรอบระยะเวลาในการช่วยราชการ ขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาโยกย้ายอยู่แล้ว ตอนนี้ให้มาช่วยราชการก่อน เพื่อเปิดทางให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่หนึ่ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างเต็มที่
ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อโยกย้ายผู้ว่าฯ อุบลราชธานี จะทำให้เกิดปัญหาในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า รองผู้ว่าฯ ดูแลอยู่แล้วและให้ผู้ตรวจราชการเขต 14 ดูแลจังหวัดเหล่านี้ไปกำกับดูแลอีกที จะสามารถนำเงินมาถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุด เพราะเป็นเหตุประสบภัยที่ต้องเร่งดำเนินการและดูแล
เมื่อถามว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าฯ อุบลราชธานีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยัง ก่อนหน้านี้ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน พบว่าเป็นความจริง ตอนที่มีส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง ถามว่าที่จ.อุบลราชธานีไม่ได้เงิน ก็สงสัยอยู่ และรมช.มหาดไทยได้โทรสอบถาม โดยผู้ว่าฯอุบลราชธานีได้ยืนยันแล้ว แต่ผลออกมาทำให้แปลกใจ ขยายเงินให้ 100 ล้านบาท แต่ทำไมตัวเลขถึงออกมาน้อย จริงๆควรจะดูแล นี่คือเสียงบ่นที่ประชาชนรู้สึก ซึ่งไม่เข้าใจเหตุผลของท่านเหมือนกัน ตอนนี้จึงดึงกลับมาช่วยราชการที่กระทรวง และทุกอย่างจะดำเนินการไม่ให้สะดุด พี่น้องประชาชนได้รับเงินอย่างที่ได้ขยายวงเงินไปแล้วเพื่อไปดูแล
เมื่อถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ชี้แจงว่าได้ใช้เงินบริจาคไปก่อน ถือว่าฟังขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ใช้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ก็ต้องให้ทั่วถึง แล้วเงินที่มีทั่วถึง ทำไมถึงไม่ให้ จะเก็บเอาไว้ทำไมก็ไม่เข้าใจ