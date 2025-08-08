สะพัด! จ่อโยก รองปลัดดีอี ข้ามห้วยมานั่ง ปลัดแรงงาน แทนคนเก่า เจอพิษตึก Skyy9

สะพัด ก.แรงงาน เด้ง ‘ปลัดฯบุญสงค์’ ไปสำนักนายกฯ เปิดทาง “ณัฐพล” รองปลัดดีอี โยกข้ามห้วยมานั่งเก้าอี้ปลัดแรงงานรอเกษียณอายุราชการ 1 ปี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงแรงงาน หลังจากมีการโยกย้าย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการกระทรวงได้ลือสะพัดว่าที่ปลัดกระทรวงคนใหม่จะไม่ใช่คนในฝ่ายการเมือง จะโยกข้ามห้วย นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแล มารอเกษียณในตำแหน่งปลัดแรงงาน โดยยังเหลืออายุราชการ 1 ปี สอดรับกับที่ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า กำลังมองหาปลัดคนใหม่แต่ไม่ยืนยันว่าจะเป็นคนในหรือไม่ ต้องการคนมีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนมาดูแลกองทุนประกันสังคม 2.7 ล้านล้านบาท
แหล่งข่าวในกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายพงศ์กวิน อายุน้อยกว่า รมว.แรงงาน ทุกคนที่ผ่านมาและพึ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกลักษณะภายนอกดูเหมือนนิ่งๆ แต่ตัวจริงไม่เหมือนภาพที่เห็นและการเด้งนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ ไปสำนักนายกฯ จากปมซื้อตึก SKYY 9 แพงเกินจริงนอกจากจะหวังเชือดไก่ให้ลิงดูยังเปิดทางตั้งปลัดคนใหม่แทนนายบุญสงค์ที่ยังเหลืออายุราชการ 1 ปี ซึ่งช่วงที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย เป็น รมว.แรงงาน ไม่คิดย้ายปลัดฯ ในขณะตั้งกรรมการสอบเพราะยังไม่พบผิด แต่นายพงศ์กวิน เสนอเด้งออกนอกกระทรวงในขณะที่คณะกรรมการสอบหาคนผิดซื้อตึก SKYY9 ที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานยังไม่มีการประชุมแม้แต่ครั้งเดียว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เก้าอี้ปลัดกระทรวงแรงงาน มักจะถูกการเมืองโยกข้ามห้วยเอาคนนอกมานั่งบ่อยครั้งโดยไม่ได้สนใจขวัญกำลังใจของข้าราชการในกระทรวงแรงงานที่หลายคนมีความรู้ความสามารถควรจะได้ขึ้นในตำแหน่งสูงสุดก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีปลัดแรงงานจากคนนอก อาทิ นายอภัย จันทนจุลกะ จากกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ กระทรวงยุติธรรม นายสมชาย ชุ่มรัตน์ กระทรวงมหาดไทย นายจรินทร์ จักกะพาก กระทรวงมหาดไทย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำหรับ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ, หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจุบันเป็นคณะกรรมการอิสระ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้วย