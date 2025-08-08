ภูมิธรรม มั่นใจ รฟท.มี พรฎ.แผนที่แนบท้ายเขากระโดง ติงทนายบุรีรัมย์สุภาพหน่อย หลังขู่ฟ้องคุก 5 พันปี

ภูมิธรรม มั่นใจ รฟท.มี พรฎ.แผนที่แนบท้ายเขากระโดง แนะชาวบ้านเสียหายเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกม. แต่ที่เห็นมีแต่บริษัทนิติบุคคลออกมาโวย ลั่นยึดตามคำพิพากษาศาลฎีกา ย้ำเป็นเรื่องที่ดิน-รฟท.สั่งเพิกถอน ติงทนายบุรีรัมย์ขอสุภาพหน่อย หลังขู่ฟ้องติดคุก 5 พันปี
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการนายกฯ กล่าวกรณีชาวบ้านในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ยืนยันว่ามีโฉนดถูกต้อง จะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร หลังมหาดไทยเตรียมเพิกถอนที่ดินคืนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า เดี๋ยวต้องขอดู เพราะผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบ เท่าที่ฟังเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม มีแต่บริษัทนิติบุคคลที่ออกมาเรียกร้อง ไม่มีประชาชนเท่าไหร่เลย ก็ว่าไปตามเนื้อผ้า ท่านเสียหายก็ว่าไป เพราะอย่างที่ตนบอกไปแล้วว่าเป็นที่ของหลวงตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลที่ 5 ท่านมอบให้ รฟท. ที่สำคัญคือพระราชกฤษฎีกาที่ออกมารองรับเรื่องในรัชกาลที่ 6 ฉะนั้นสองเรื่องนี้เริ่มต้นชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้ รฟท.จึงเป็นที่ของ รฟท.ชัดเจนตั้งแต่ต้น
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาพิสูจน์ อะไรที่มาเปลี่ยนแปลงพระราชประสงค์ก็ต้องมาตรวจว่าของท่านมีความถูกต้องหรือไม่ ขณะนี้คำสั่ง รฟท.ก็ต้องดำเนินการในการแจ้งความและพิจารณาเป็นรายๆ ไป สำหรับกรณีพบว่าชาวบ้านซื้อมาโดยชอบอะไรก็แล้วแต่ ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะเราไม่ได้กลั่นแกล้งใคร
เมื่อถามว่าทนายความฝั่งบุรีรัมย์อ้างว่า รฟท.ไม่มีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ไม่จริง ก็ว่าไปตามนั้น จริงหรือไม่จริง แต่ รฟท.ยืนยันว่าเขามีแผนที่แนบท้ายมาตลอด แล้วพระราชประสงค์จะต้องเอาอะไรมายืนยันชัดเจน แล้วว่าการที่จะมีส่วนที่แตกต่างกันไปบ้างอยู่ตามชายขอบ ฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางทั้งหมดเป็นพื้นที่ผิดพระราชประสงค์ ให้ไปอยู่กับกระบวนการยุติธรรม เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินและผู้ว่าฯ รฟท. ไปว่ากันต่อไป ผมไม่มีอำนาจในการไปจัดการ
เมื่อถามว่าชาวบ้านยืนยันได้โฉนดมาถูกต้อง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ”ว่าตามศาล กระบวนการทางกฎหมายมีอยู่แล้ว ถ้าท่านดู มีทุกเรื่องเลยว่าได้มาจริงหรือไม่ แต่ในชั้นต้นเราขีดฆ่าโฉนดทิ้งก่อนในฐานะเป็นที่หลวง ถ้าท่านคิดว่าการขีดฆ่าหรือถอนออกจากระบบทะเบียนไม่เป็นธรรม ก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ ไม่ได้ห้ามเลย ถ้าฟ้องก็ว่ากับหน่วยงานของรัฐ ไม่เกี่ยวกับผม”
เมื่อถามว่าทางทนายจะฟ้องให้มีโทษติดคุก 5 พันปีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิกถอนโฉนดเขากระโดง นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ทนายไปพูดกับศาลดีกว่า อย่าพูดกับผม และให้สุภาพหน่อย”
เมื่อถามว่าบริษัทสนามแข่งรถและสนามฟุตบอลที่บุรีรัมย์จะฟ้องหน่วยงานที่เพิกถอนเรื่องค่าลิขสิทธิ์และค่าเสียหายจำนวนมหาศาลจากกรณีเพิกถอนที่ดินเขากระโดง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ฟังดูว่าถ้าเป็นพื้นที่ของ รฟท.แล้วละเมิด จะต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์อะไร ผมว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมมีหลายเรื่องในนั้น ไม่ต้องพูด ให้ว่ากันไป แล้วถ้าทนายคิดว่าจะต้องไปฟ้องร้องอะไร เชิญเถอะครับ ไม่มีปัญหา ยินดี ผมทำตามศาลฎีกาที่ตัดสิน และศาลปกครองก็บังคับเราในฐานะข้าราชการของรัฐ ตัดสินดำเนินการตามอำนาจที่ศาลฎีกาและศาลปกครองสั่งแล้วจะผิด ก็ว่าเลย ไม่มีปัญหา