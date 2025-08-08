ด่วน! ภูมิธรรม สั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์-นายอำเภอ เซ่นบุกจับผับดังรังสิต

ภูมิธรรม เผยผลปฏิบัติการ ZERO DRUG เด้ง นอภ.ธัญบุรี-5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เซ่นจับผับย่านรังสิต
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาการนายกฯ กล่าวถึงปฏิบัติการ “ZERO DRUG” 8 เดือน 8 ลุย ที่นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น ผับย่านรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พบนักท่องเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี และตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง 179 คนว่า จะมีการเด้ง 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ส่วนรายละเอียดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะแถลงอีกครั้ง โดยตามระเบียบของตำรวจถ้ามีการจับกุมในพื้นที่ 5 เสือสถานีตำรวจ จะต้องรับผิดชอบ จะมีการย้ายมาประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการแจ้งข่าวจากฝ่ายปกครองหรือไม่ หากไม่มีการแจ้ง กระบวนการของปกครองก็จะต้องมีการย้ายเช่นกัน
เมื่อถามว่าปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ เป็นกำลังร่วมระหว่างฝ่ายปกครองกับตำรวจ หรือเฉพาะฝ่ายปกครอง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่แน่ใจ
เมื่อถามว่าถ้าเป็นกองกำลังร่วม ที่ผ่านมาตามธรรมเนียมปฏิบัติตำรวจจะไม่ถูกเด้ง นายภูมิธรรมกล่าวว่า คงจะเอาผิดคนที่เกี่ยวข้อง ก็คงมีการจัดการตามระเบียบ เบื้องต้นทราบมาว่าจะมีการย้าย 5 เสือและย้ายนายอำเภอในพื้นที่ ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการมอบนโยบายไปแล้ว
เมื่อถามว่าจะให้นายอำเภอมาช่วยราชการที่กรมการปกครองหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า รอดูคำสั่งก่อน แต่ว่าเอามาประจำเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน
