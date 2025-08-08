ภูมิธรรม ให้กองทัพภาค2 ประสานผู้ว่าฯยึดความปลอดภัย ก่อนให้ปปช.กลับบ้าน 9 ส.ค.ลงพื้นที่

“ภูมิธรรม” ควง “มาริษ” จ่อลงศรีสะเกษ 9 ส.ค.ดูความเสียหายพื้นที่ พร้อมติดตามการเยียวยา ปชช. ชี้ให้กองทัพภาค2 ประสานผู้ว่าฯ ยึดความปลอดภัยเป็นหลักก่อนปล่อยปชช.กลับบ้าน
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 8 ส.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 9 ส.ค. ว่า จะเดินทางไปพร้อมนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.การต่างประเทศ โดยจะลงพื้นที่ไปดูสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย เช่น ปั๊มน้ำมัน เนื่องจากมีการระบุว่ายังไม่ได้รับการดูแล และหากสามารถเข้าพื้นที่ได้ จะเข้าไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ได้รับความเสียหาย
โดยแนวทางการลงพื้นที่นั้น จะประสานไปยังพื้นที่ก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่หากไม่มีความพร้อม หรือยังมีปัญหาอยู่ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าพื้นที่ จะใช้กำลังเฉพาะส่วนแนวหลังที่เป็นไปได้ ซึ่งตนได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร ขอให้ทำหน้าที่อย่างเข้มงวดเช่นเดิม ส่วนอื่นๆ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ไม่ต้องให้การต้อนรับใดๆ ทั้งสิ้น ให้ว่าไปตามเนื้อผ้า
นอกจากนี้ จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่มีกระแสข่าวว่า ไม่ได้รับงบประมาณในการเยียวยาดูแลประชาชน รวมถึงจะลงพื้นที่ไปยังรพ.สต.ชำเม็ง ต.ธงชัย จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ รมว.การต่างประเทศ ไปเห็นข้อเท็จจริง และสามารถนำเรื่องไปพูดคุยในวงเจรจา จะได้เห็นเป็นรูปธรรม
นายภูมิธรรม กล่าวว่า จะลงไปดูศูนย์อพยพ ที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก แม้มีบางส่วนทยอยกลับบ้านแล้ว แต่ขอย้ำว่า ยังไม่มีประกาศให้เดินทางกลับบ้าน เนื่องจากขณะนี้ได้ให้กองทัพภาคที่ 2 ไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีเขตติดต่อชายแดนไทย-กัมพูชา ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ให้ยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นหากปลอดภัยก็ให้กลับบ้านได้เลย โดยจะพิจารณาเป็นพื้นที่ไป