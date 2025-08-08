ฉลาด โต้คุมสภา ไม่เป็นกลาง ท้าภราดรเปิดเทปดู ไม่มีตรงไหนผิดข้อบังคับ เชื่อประชุมงบฉลุย

‘ฉลาด’ ยัน ทำตัวเป็นกลาง บอก เป็นประธานต้องฟังทุกฝ่าย ไม่หวั่น ‘ภราดร’ สอนมวย ยินดีให้ทดสอบ เชื่อประชุมงบฯ 69 ราบรื่น ส่ง ‘วิสุทธิ์’ คุยทุกพรรค ป้ององค์ประชุมล่ม
เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิจารณ์การทำหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่อาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่า มีคนเสนอให้ตนใช้ข้อบังคับฯข้อที่ 32 โดยมีสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านเสนอญัตติให้แสดงตนโดยการเสียบบัตร ซึ่งตนเห็นว่า หากแสดงตน โดยการเสียบบัตร เรื่ององค์ประชุม จะเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมแบบชัดเจน
นายฉลาด กล่าวต่อว่า ตนจึงวินิจฉัยว่า ให้แสดงตนแบบขานชื่อ โดยหลังจากที่ตนวินิจฉัยแล้ว มีสมาชิกอีกคนเสนอญัตติให้แสดงตนแบบขานชื่อ เพื่อให้มี 2 ญัตติ แต่ความจริงมีญัตติเดียว ตนเห็นว่า เพื่อให้โอกาสสมาชิกที่อยู่รอบนอกมาใช้สิทธิได้ทันเวลาก็ใช้เวลาพอสมควร ซึ่งหลังจากที่มีการขานชื่อไปแล้วก็มีการเพิ่มชื่อ แสดงว่า มีการประชุมกรรมาธิการยังอยู่ในสภาฯ ไม่ได้ไปไหน ฉะนั้น เสียง 248 เสียง ถือว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาฯคือ 246 เสียง
“ผมไม่ได้ทำผิดข้อบังคับ เปิดดูเทปได้ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย อดีตรองประธานสภาฯ คนที่ 2 จะทดสอบผมว่าจำข้อบังคับได้หรือไม่ แต่เลขาธิการสภาฯ ก็ยืนยัน บางครั้งการทำหน้าที่รองประธานสภาฯ ก็ต้องฟังเสียงทุกฝ่าย แต่คนที่จะช่วยในเรื่องของข้อบังคับ วาระการประชุมสภาฯต่างๆ คือเลขาธิการสภาฯ ที่ทำหน้าที่อยู่หน้าบัลลังก์ เพราะบางครั้งประธานในที่ประชุมอาจจะมองบางฝ่ายข้ามไปหรือข้ามขั้นตอน ฉะนั้น เลขาธิการสภาฯต้องเตือน บางครั้งเราอยู่ข้างล่างมานานเพิ่งทำหน้าที่ก็จะเห็นว่าเราต้องดูแลทุกฝ่าย ยืนยันว่าผมทำหน้าที่ถูกต้อง” นายฉลาด กล่าว
เมื่อถามถึง ฝ่ายค้านมาโจมตีว่าทำหน้าที่ไม่เป็นกลางนั้น นายฉลาด กล่าวว่า ยืนยันว่าตนทำงานอย่างเป็นกลางแน่นอน และตนรู้จักทุกฝ่ายอยู่ข้างล่างมานาน ออกมาข้างนอกก็ยังหยอกล้อกันอยู่ ก็ยินดีให้ทดสอบ และในข้อเท็จจริงสามารถทำได้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของประธาน เมื่อดูองค์ประชุมแล้วก็ดูตามความเหมาะสมในขณะนั้น ทางเลขาฯ เองก็ยืนยันว่าทำถูกแล้ว ตนจะไม่ทำอะไรโดยพละการต้องอาศัยหลักพิง
เมื่อถามถึง การประชุมสภาฯ เพื่อพิจาจารณาร่างพระราชบัญญติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ จะสามารถคุมเสียงในสภาฯได้หรือไม่ นายฉลาด กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาการประสานงานในสภาฯ (วิป) ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการตกลงกันว่า จะมีการประชุม 3 วันดังกล่าว และหากดูจากงบประมาณปี 2567-2568 ที่ผ่านมา ฝ่ายค้านก็อยากให้งบประมาณผ่านสภาฯ ทั้งนี้ ไม่อยากให้มีการเลิกประชุมดึกไป เพราะต้องมีการมาลงชื่อตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นทุกครั้ง เรพาะมีการลงมติเป็นรายมาตรา
นายฉลาด กล่าวด้วยว่า ฉะนั้น ท่านให้ความร่วมมือและมีความเป็นห่วงรัฐบาล ตนจึงฝาก นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้ไปคุยกับทุกพรรคการเมือง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ของประชาชน ทุกคนยืนยันว่า จะมาทำหน้าที่ของตัวเองใน 3 วันนี้
นายฉลาด กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 สิงหาคม คาดว่า จะมีการพิจารณามาตรา 1-15 วันที่ 14 สิงหาคม จะพิจารณาต่อจนถึงมาตรา 24 และ วันที่ 15 สิงหาคม จะให้เสร็จเร็วหน่อย คือพิจารณาจนจบ จนถึงข้อสังเกต คาดว่า จะลงคะแนน ในวันสุดท้ายเวลาประมาณ 23.00 น.เศษ หรืออาจจะเสร็จเร็วกว่านั้น อยู่ที่ส.ส.ที่ใช้สิทธิ์ในการลงมติ โดยเราให้เวลากรรมาธิการที่สงวนความเห็นและส.ส.ที่แปรญัตติคนละ 7 นาที ส่วนส.ส.ที่ไม่ได้เสงวนคำแปรญัตติไว้ให้เวลาอภิปรายคนละไม่เกิน 5 นาที แต่หากมีการอภิปรายซ้ำซากอาจจะมีการลดเวลาลง โดยวิปทั้ง 2 ฝ่าย จะมีการเจรจากันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สภาฯ และองค์ประชุมสามารถเดินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการโปรดเกล้าฯ รองประธานสภาฯคนที่ 1 ตนและ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ จะผลัดกันทำหน้าที่คนละ 2 ชั่วโมง 30 นาที