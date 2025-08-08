โรม ปูด ‘นาย บ.’ เอี่ยวทุจริตเรือดำน้ำ ข้องใจยอมแก้สัญญาใช้เครื่องยนต์จีน ยันทร.ต้องการเรือฟริเกตมากกว่า

‘โรม’ ปูด พลเรือนอักษรย่อ ‘บ.’ เอี่ยวเบื้องหลังทุจริตจัดซื้อ ‘เรือดำน้ำ’ ข้องใจทำไมต้องรับเครื่องยนต์จีน ทั้งที่บริษัทจัดหาบอกใช้เครื่องยนต์เยอรมัน เผยกองทัพเรือต้องการฟริเกตมากกว่า ลั่น ‘ปชน.’ หนุนซื้ออาวุธป้องกันประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการจัดเซื้อเรือดำน้ำล่าสุดว่า เรื่องเรือดำน้ำเป็นมหากาพย์ เข้าใจว่าในสถานการณ์ที่มีวิกฤตของประเทศแบบนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ หากเกิดการขัดกันทางอาวุธเราจำเป็นจะต้องมีอย่างเพียงพอในการปกป้องประเทศและปกป้องคนไทย เราไม่ได้ต้องการที่จะรุกรานชาติอื่น ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากกรอบนี้ ความสำคัญอันดับแรกมาจากยุทธศาสตร์ แต่เมื่อพูดกถึงยุทธศาสตร์ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าคนที่อยู่ในกองทัพเรืออาจไม่แฮปปี้ก็ได้
“ขอเรียนตามตรงว่าจากการที่ผมพูดคุยกับบุคลากรในกองทัพเรือ รวมถึงการเคยไปพูดคุยกับกองทัพเรือ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่กองทัพเรือขาดแคลนจริงๆ และน่ากังวลคือเรือฟริเกต เท่าที่ผมทราบมีการอนุมัติประมาณ 1 ลำ จากเดิมที่ขอ 2 ลำ ซึ่งจริงๆ แล้วกองทัพเรืออาจจะต้องการมากกว่านั้น ดังนั้น ในเรื่องเรือฟริเกตมีความสำคัญในการรักษาอำนาจอธิปไตยโดยเฉพาะในน่านน้ำไทย แต่ปัญหาคือเมื่อเราไปโฟกัสเรือดำน้ำ ก็ต้องถามไปว่าตอบสนองยุทธศาสตร์หรือไม่ ผมทราบดีว่าองค์ความรู้เรื่องเรือดำน้ำมีความสำคัญ แต่ต้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญให้ดี” นายรังสิมันต์กล่าว
นายรังสิมันต์กล่าวอีกว่า เมื่อมีการทำสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้สัญญาควรเป็นสัญญา เราตกลงกับจีนว่าจะซื้อเรือดำน้ำและเครื่องยนต์เยอรมนี แต่เท่าที่ทราบในการตกลงที่จะจ่ายเงินเป็นงวดๆ โดยหลักการทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำเรือดำน้ำ เคยบอกกับประเทศไทยว่าเขาสามารถจัดซื้อเครื่องยนต์จากเยอรมันได้แน่นอน แต่ถึงเวลาเมื่อประเทศไทยจ่ายเงินไปแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถจัดหาเครื่องยตน์จากกเยอรมันได้ แต่ประเทศไทยก็ยังตกลงยอมรับกันอีก แสดงให้เห็นว่าการที่ฝ่ายจีนผิดสัญญา ฝ่ายไทยเป็นผู้ถูกละเมิด แต่ฝ่ายไทยกลับต้องจำยอมใช้เครื่องยนต์ตัวอื่นที่แม้กระทั่งจีนยังไม่เคยใช้ จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลทั้งความปลอดภัย ศักยภาพ และคุณภาพที่จะเกิดขึ้น การที่เราต้องไปจำยอมแบบนี้ ยอมให้มีการแแก้ไขสัญญาซึ่งเราเสียเปรียบ สำหรับตนไม่สามารถเข้าใจได้เลย
“ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเรือดำน้ำจีนมีข้อครหาในเรื่องของการทุจริตมาโดยตลอด ผมเป็นห่วงจริงๆ ว่าเหตุผลที่เราไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เบื้อหลังของมันอาจเป็นเรื่องคอร์รัปชั่น และผมทราบว่ามี นายคนหนึ่ง ตัวย่อ บ. ซึ่งเป็นพลเรือน ที่เป็นคีย์แมนสำคัญ อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ดังนั้น เหตุผลที่เรายอมรับเรือดำน้ำจีนที่มีเครื่องยนต์จีนอาจไม่ใช่เหตุผลด้านยุทธศาตร์ความมั่นคงของชาติ แต่อาจเป็นเหตุผลความมั่นคงของใครบางคนที่จ่าย กิน รับทรัพย์กันไปหมดแล้ว จึงทำให้เรายกเลิกสัญญาไม่ได้
การจัดซื้ออาวุธของประเทศไทยไม่ควรจะมีประเด็นเรื่องคอร์รัปชั่น เพราะการคอร์รัปชั่นจะทำให้การจัดซื้ออาวุธผิดพลาด ทำให้กองทัพอ่อนแอ ซึ่งพรรคประชาชนเห็นด้วยกับการซื้ออาวุธอย่างมียุทธศาสตร์ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้และคอร์รัปชั่นอย่างไรก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่มีทางยอมรับให้เกิดขึ้นได้” นายรังสิมันต์กล่าว