กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 เชียงราย 14 ก.ย. แทน ‘พิเชษฐ์’ ถูกศาลรธน.ฟันพ้นเก้าอี้

กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 เชียงราย 14 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาและมีมติกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 14 กันยายน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ยังกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 เชียงราย ระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 7 เชียงราย ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าไต้) อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลครึ่ง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ) และอำเภอเวียงแก่น
ขณะที่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 วรรคสาม ทำให้ ส.ส.เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 ว่างลง จึงต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง