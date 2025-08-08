ศบ.ทก. ย้ำ สหรัฐ-จีน-มาเลย์ ให้คำมั่นไม่แทรกแซงแก้ปัญหาไทย-กัมพูชา ชี้วงประชุมจีบีซีสำเร็จ ปชช.ได้ประโยชน์สุด
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) โดยมีพล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย และ นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แถลงข่าวร่วมกันถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ที่มาเลเซีย
พล.ร.ต.สุรสันต์ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาตรึงกำลังในพื้นที่ชายแดนที่สำคัญ และมีการเคลื่อนไหวยุทธการในบางพื้นที่ ฝ่ายไทยยังต้องตรวจตราและติดตามใกล้ชิด ยังตรวจพบการบินโครนในบางพื้นที่ การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายยั่วยุ ฝ่ายทหารไทยไม่นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการตามมาตรการและควบคุมสถานการณ์ต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มการเข้าตรวจตามแนวชายแดนในพื้นที่เสี่ยง
สำหรับผลการประชุมจีบีซี เมื่อวานนี้ (7 ส.ค.) ที่มาเลเซีย ไทย-กัมพูชา ได้ร่วมลงนาม 13 ประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ทางฝ่ายไทยได้ประเมินว่าการประชุมที่ผ่านมาเราได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก หลายประเด็นไทยผลักดันทำมาโดยตลอด เมื่อประเมินแล้วว่าการเจรจาเห็นพ้องกันว่าจะหยุดยิง ประชาชนจะได้รับประโยชน์ จะสามารถกลับไปภูมิลำเนาและใช้ชีวิตได้ต่อไป
พล.ร.ต.สุรสันต์กล่าวว่า จากการประชุมจีบีซีแบ่งเป็น 3 ขั้น 1.การหารือทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จในการเจรจาและบรรลุข้อตกลง 2.การประชุมประสบความสำเร็จ สองฝ่ายร่วมลงนามในข้อตกลง 13 ข้อ 3.การปฎิบัติตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ภาวนาว่ากัมพูชาจะแสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลง
ทั้งนี้ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียน ยืนยันว่ามาเลเซียและสมาชิกอาเซียนจะดำรงบทบาทเป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ไทยและกัมพูชา เจรจาแบบทวิภาคี ส่วนบทบาทของสหรัฐอเมริกาและจีน จะเป็นผู้สังเกตการณ์เช่นเดียวกัน พร้อมให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรจาตามข้อตกลงหยุดยิงประสบความสำเร็จ
นางมาระตี กล่าวถึงประเด็นการต่างประเทศต่อว่า นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือออนไลน์กับเอกอัครราชทูตไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต และคณะผู้แทนถาวรไทยในต่างประเทศทั่วโลก เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อค่ำวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทูต กงสุลใหญ่ และข้าราชการไทยทั่วโลกได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้แจงและทำความเข้าใจกับท่าทีของไทยเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ทุกกรอบและทุกฝ่ายที่ติดตามสถานการณ์ในประเทศและนอกประเทศ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวที่จะมาลงพื้นที่สังเกตการณ์ปฏิบัติการตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่าย สามารถทำได้ทันทีและอยู่ในกรอบทวิภาคีที่ไทยดำเนินอยู่ และทีมติดตามรายงาน ไม่สามารถทำได้ อาจจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นมากกว่า
นางมาระตีกล่าวว่า โดยภาพรวม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมจีบีซีมีผลน่าพอใจ และเป็นไปตามท่าทีและแนวทางที่ไทยได้ยึดมาโดยตลอด รวมทั้งชี้แจงและยืนยันกับทูตทั้งหลายให้สะท้อนกับประชาคมโลกว่า ในการเจรจาและการเดินหน้าไทยจะยึดมั่นข้อเท็จจริง กฎหมาย และหลักสากล ความจริงใจและสุจริตใจเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็ว และต้องรักษาอธิปไตยและประโยชน์ของชาติ
ขอยืนยัน สถานการณ์ไทยกัมพูชาเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เรื่องของประชาชน