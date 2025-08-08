ส.ส.ปชน. แนะ รบ.เตรียมแผนท่องเที่ยว รองรับทูมอร์โรว์แลนด์ ข้องใจ จัดแค่พัทยาไม่เวียนจว.กระจายรายได้

ส.ส.ปชน. แนะ ททท. เรียนรู้ความผิดพลาดจาก โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง หลังครม.ทุ่มพันล้านจัด EDM ห่วงปัญหาชายแดนยืดเยื้อ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 1,650 ล้านบาท ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ใช้ในการจัดงานคอนเสิร์ตแนว EDM อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากปี 2569 ว่า ตนไม่ได้คัดค้านในหลักการเนื่องจากเป็นงานเฟสติวัลระดับโลก แต่ตนมีความกังวลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะขณะนี้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงไม่สามารถประเมินได้เลยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะจบลงเมื่อไหร่ จึงอยากตั้งคำถามว่ารัฐบาลสามารถกู้คืนความเชื่อมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ทันหรือไม่ เพราะจากที่ปรากฎในหน้าข่าวก็มีการยกเลิกทริปที่จะมาเที่ยวไทยเพราะความกังวลในสถานการณ์ ความปลอดภัยในการมาท่องเที่ยว โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติประมาณ 1 ล้านคน โดยประเมินว่าเป็นชาวต่างชาติถึง 6 แสนคน นั้นหมายความว่าเราต้องอิงรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นายปารเมศ กล่าวว่า ทางททท. ประกาศว่างานดังกล่าวจะจัดที่เดียวคือพัทยา ตนสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการเวียนสถานที่เพื่อกระจ่ายรายได้ไปที่อื่น ในเอกสารไม่ว่าจะเป็นค่าโปรดักชั่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งตนเข้าใจว่าตามหลักที่มีสัญญาระยะยาวถึง 5 ปี ค่าใช้จ่ายควรจะลดลงแต่กลับกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้น
รวมถึงขอตั้งข้อสงสัยว่าหากมาจัดงานทูมอร์โรว์แลนด์ในประเทศไทย ทางรัฐบาลมีแผนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชาวต่างชาติมางานแล้วไปเที่ยวเมืองรองด้วย ไม่ใช่มาแค่งานแล้วกลับ เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีในชาวต่างชาติรู้จักจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างมหาศาล
นายปารเมศ กล่าวว่า อีกเรื่องที่มีความกังวลคือการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ยกตัวอย่างพื้นที่เยาวราชก็มีปัญหาการโก่งราคาของรถสามล้อ แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของไทยถูกมองว่ารัฐไม่สามารถกำกับดูแลการบริการขั้นพื้นฐานได้ ควรเร่งแก้ไขในเรื่องนี้เพื่อให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเรื่องที่มีความกังวลมากที่สุดคือเทศกาลเช่นนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดต่างๆภาครัฐจะมีการกำกับดูแลอย่างไรเพื่อให้ไม่กระทบกับประชาชนในพื้นที่
“อยากจะฝากรัฐบาลให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การจัดงานมีประโยชน์สูงสุด ในเมื่อครม.อนุมัติแล้ว ต้องไม่เป็นผลกระทบในเชิงลบ และต้องเกิดรายได้สูงสุดกับประชาชน”
นายปารเมศ กล่าวว่า ในเมื่อรัฐบาลสามารถสนับสนุนเฟสติวัลระดับโลกจากต่างประเทศปีละ 400 กว่าล้าน ก็อย่าละเลยที่จะสนับสนุนเทศกาลดนตรีในประเทศไทยให้สามารถไปในระดับโลกด้วย
นายปารเมศ กล่าวว่า ททท.ที่มีหน้าที่หลักในการจัดงานช่วยเรียนรู้ความผิดพลาดจาก “โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง” ที่เกิดเหตุขัดข้องจนทุกวันนี้ประชาชนเลิกให้ความสนใจไปแล้ว ในเมื่อกรอบเวลาแล้วควรทดสอบระบบ เลือกบริษัทที่มีประสิทธิเข้ามาทำงาน หากครั้งนี้เราล้มเหลวปีถัดไปนักท่องเที่ยวจะมาน้อยลง เพราะปีแรกถือเป็นการเปิดตัวที่ต้องสร้างความประทับใจให้กับท่องเที่ยว