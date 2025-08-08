ทภ.2 แถลงยัน กองกำลัง 2 ฝ่ายยังอยู่ในที่มั่น ไม่มีเหตุปะทะชายแดนเขมร ย้ำไทยยึดข้อตกลง GBC

ทภ.2 แถลงยัน กองกำลัง 2 ฝ่ายยังอยู่ในที่มั่น ไม่มีเหตุปะทะชายแดนเขมรแล้ว ไทยยึดข้อตกลง GBC ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ย้ำสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้ ปชช.เฝ้าระวัง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้ติดตามสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญของสถานการณ์ถึงเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ส.ค. ดังนี้
ภาพรวมสถานการณ์ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ไม่มีการปะทะ ฝ่ายเรายังคงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา
การดูแลผู้อพยพ ส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ยังคงให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในพื้นที่รวบรวมพลเรือนทั้ง 307 จุด ใน 4 จังหวัด ลดลงจากวันที่ 7 สิงหาคม 49 จุด ปัจจุบันมียอดรวม 57,698 คน ลดลงจากวันที่ 7 สิงหาคม 4,722 คน ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
จิตอาสาพระราชทาน ดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด (จ.บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี) อำนวยความสะดวกประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราว และช่วยขนย้ายสิ่งของ โดยมีจิตอาสา 904 156 นาย, จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน 3,890 และ รด.จิตอาสา 298 นาย เข้าช่วยเหลือ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (จ.บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี) มีโรงครัวพระราชทาน 15 แห่ง
ข้อเน้นย้ำ ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานความมั่นคงเป็นหลัก
ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายความมั่นคง หน่วยแพทย์ หน่วยกู้ภัย ตลอดจนหน่วยงานด้านการปกครองและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มีส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ