ดีเอสไอ จ่อสอบ ทีมงาน ส.ว.โอนเงินทุกเดือน ให้ก๊วนจัดฮั้ว

ดีเอสไอจ่อสอบ ทีมงานส.ว. โอนเงินทุกเดือนให้ก๊วนจัดฮั้ว
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง ส.ว. รวมถึง ผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ส.ว. ได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาพฤติกรรมกลุ่มบุคคลที่ปกปิดวิธีการดำเนินการและความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายในการเลือก ส.ว.
ซึ่งจากการสืบสวนเส้นทางการเงินบุคคลเกี่ยวข้องในขบวนการจัดฮั้ว พบความผิดปกตินิติกรรมทางการเงินทั้งก่อนการเลือก ระหว่างการเลือก และหลังเสร็จสิ้นการเลือก ส.ว. คณะพนักงานสอบสวนจึงทยอยออกหมายเรียกพยานสอบปากคำกว่า 100 ราย และได้มีหนังสือไปยังวุฒิสภาเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิด ส.ว. อาทิ ผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาประจำตัว ส.ว. เนื่องด้วยปรากฏเรื่องเส้นทางการเงินถูกโอนกลับไปที่คณะบุคคลบางกลุ่มในขบวนการจัดฮั้ว จึงต้องตรวจสอบสาเหตุที่มาของการแต่งตั้งเพื่อเตรียมออกหมายเรียกพยานล็อตสุดท้ายมาสอบสวนปากคำ
รายงานแจ้งข่าวว่า ปัจจุบันครบ 2 สัปดาห์แล้วหลังจากดีเอสไอมีหนังสือไปยังวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับการแต่งตั้งกลุ่มผู้ช่วย ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาประจำตัวของ ส.ว.ทั้ง 200 ราย เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินพบว่ามีเส้นทางการเงินของคนใกล้ชิด ส.ว.เหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคณะบุคคลที่อยู่ในขบวนการจัดฮั้วระดับประเทศ จึงต้องประสานเอกสารจากวุฒิสภา โดยเฉพาะรายชื่อและประวัติส่วนตัวเพื่อนำมาตรวจสอบถึงที่มาที่ไป ก่อนเชิญมาสอบสวนปากคำในฐานะพยานเพื่อชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงิน
ข่าวแจ้งว่า แต่จนถึงขณะนี้ดีเอสไอยังได้รับเอกสารจากวุฒิสภาไม่ครบถ้วน โดยวุฒิสภาอ้างว่าจะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาก่อนเพื่อขอมติในการยินยอมในการให้หน่วยงานอื่นเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA
“สำหรับพฤติการณ์ที่พบความผิดปกติเรื่องเส้นทางการเงินของคณะทำงานคนใกล้ชิด ส.ว. อาทิ คณะทำงานจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท บางรายโอนยอดเงินดังกล่าวทุกบาททุกสตางค์ให้กลุ่มบุคคลภายนอกที่อยู่ในขบวนการจัดฮั้วระดับประเทศ ขณะที่บางรายอาจมีติดบัญชีไว้บ้าง 1,000-2,000 บาท และจากการสืบสวนพบว่ามีทั้งโอนตรงเข้าบัญชีและเอาเงินสดไปให้” รายงานข่าวระบุ