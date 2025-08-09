ภูมิธรรม เปลี่ยนบินลุย ‘สุรินทร์’ เยี่ยมศูนย์อพยพ-คุยผู้ว่าฯ 4 จังหวัด เล็งดูระเบียบเยียวยาเพิ่มเติม

“ภูมิธรรม” ควง “มาริษ” เปลี่ยนลุยสุรินทร์ เยี่ยมปชช.ศูนย์อพยพ-คุยผู้ว่าฯ4จ. ก่อนส่งปชช.กลับบ้านวันนี้ ย้ำใช้งบกลางเยียวยาเพิ่ม
เมื่อเวลา 08.10 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่กองบินตำรวจ ท่าแร้ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เยี่ยมประชาชนที่ศูนย์อพยพพร้อมส่งกลับบ้านพร้อมและมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจ โดยได้เปลี่ยนกำหนดการจากเดิมที่จะลงพื้นที่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มาลงพื้นที่จ.สุรินทร์ แทน
โดยจุดแรก นายภูมิธรรม และคณะ พบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้ประชาชน ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง ก่อนส่งประชาชนจากศูนย์อพยพเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และรับฟังสรุปสถานการณ์ในพื้นที่
จากนั้นเดินทางไปที่ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.บักได อ.พนมดงรัก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดน และเดินทางต่อไปที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก เพื่อมอบชุดเครื่องแบบให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)และรับฟังสถานการณ์และการดูแลความปลอดภัยจากนายอำเภอพนมดงรัก ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นายภูมิธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางว่า การเปลี่ยนจากลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ เพราะในพื้นที่ศรีสะเกษประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับบ้านแล้ว และจากการตรวจสอบสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว จึงไปที่จังหวัดสุรินทร์ เพราะยังมีประชาชนที่อาจไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ จึงเลือกไปที่นี่เพื่อจะชี้แจง สถานการณ์ต่างๆให้ประชาชนเข้าใจ และยังมีอีกหลายภารกิจ
ผู้สื่อข่าวถามว่าหากลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ พบเห็นสภาพพื้นที่สามารถให้จังหวัดดำเนินการส่งกลับบ้านได้เลยหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นรายศูนย์อพยพ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เราได้สรุปภาพรวมไว้อยู่แล้ว โดยให้กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอบต.ต่างๆลงไปสำรวจสภาพ และคิดว่าสามารถส่งกลับได้ในวันนี้ และวันนี้ ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดอีสานใต้ เพื่อวางแผนเตรียมการให้เรียบร้อย โดยหากวันนี้ลงไปดูแล้วเรียบร้อยวันพรุ่งนี้เช้า คงทยอยปิดศูนย์อพยพ และเดินทางกลับได้ ยกเว้นบ้านที่ เสียหายยังไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้ จะหามาตรการช่วยเหลือต่อไป
เมื่อถามว่า บ้านบางหลังเสียหายทั้งหมดจะมีการเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ให้ดูระเบียบและจะปรับปรุง เริ่มตั้งแต่การใช้งบกลาง เยียวยาเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ส่วนอื่นๆ ก็จะดูแลลดหลั่นกันมาตามระเบียบ ซึ่งวันนี้จะไปชี้แจงในเรื่องนี้ให้เข้าใจ