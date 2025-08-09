ขึ้นด่วนฟรี! หยุดยาววันแม่ 9-12ส.ค. 3 สายทาง 63 ด่าน ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ ที่ 11 ส.ค. 2568 เป็นวันหยุดพิเศษ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 9-12 สิงหาคม 2568 รวม 4 วัน เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์รายได้จากการที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 13,750 ล้านบาท นักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวเมืองไทยตลอด 3 วัน ไม่ต่ำกว่า 3.16 ล้านคน กระจายการเดินทางแต่ละภูมิภาค ในจังหวัดยอดนิยมทั้งเมืองหลัก
นายอนุกูล กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 𝟭𝟮 สิงหาคม 𝟮𝟱𝟲𝟴 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 𝟯 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 𝟮𝟭 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 𝟯𝟮 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 𝟭𝟬 ด่าน ตั้งแต่เวลา 𝟬𝟬.𝟬𝟭 น. ถึง 𝟮𝟰.𝟬𝟬 น. ของวันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2568
“การประกาศแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (𝗕𝗘𝗠) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (𝗡𝗘𝗖𝗟) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗮𝘀𝘀 สมัครใช้งาน 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗥𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱 เพื่อสะสมคะแนน 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และของรางวัล สมัครง่าย ๆ ผ่าน 𝟮 ช่องทาง 𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 : @𝗲𝘅𝗮𝘁𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱 หรือ 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 และขอเชิญชวนลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 หรือ 𝘁𝗵𝗮𝗶𝗲𝗮𝘀𝘆𝗽𝗮𝘀𝘀.𝗲𝘅𝗮𝘁.𝗰𝗼.𝘁𝗵 เพื่อยกระดับบัตร 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗮𝘀𝘀 เป็น 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗮𝘀𝘀 𝗣𝗹𝘂𝘀 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟭𝟱𝟰𝟯 หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 𝘄𝘄𝘄.𝗲𝘅𝗮𝘁.𝗰𝗼.𝘁𝗵” นายอนุกูลกล่าว