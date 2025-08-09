ภูมิธรรม ชี้ตั้ง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ นั่งโฆษก ศบ.ทก. สู้ ‘มาลี’ สมน้ำสมเนื้อ เผยกองทัพพร้อมประสานข้อมูลเต็มที่

ถูกคู่! “ภูมิธรรม” ชี้ ตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นโฆษกจิตอาสา โต้ “มาลี” สมน้ำสมเนื้อ เผย กองทัพพร้อมประสานข้อมูลเต็มที่
เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่9 ส.ค.ที่กองบินตำรวจ ท่าแร้ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ก่อนลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ถึงการแต่งตั้ง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นโฆษก จิตอาสา ศูนย์บริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ที่มีข้อสังเกตว่าอาจจะมีความไม่เหมาะสมเรื่องของข้อมูล และความน่าเชื่อถือ ว่า น.ส.ปนัดดา เป็นอินฟลูเอนเซอร์ มีผู้ติดตามจำนวนมาก และมีความสนใจในเรื่องบ้านเมือง แม้ข้อมูลด้านการทหารอาจจะรู้ไม่เยอะเท่ากับเจ้าหน้าที่ทหาร แต่มีความตั้งใจ การเข้ามารับตำแหน่ง เป็นการเสนอจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ เรื่องข้อมูลเมื่อทางทหารสนับสนุนจะสามารถทำงานได้ดี
นายภูมิธรรม กล่าวว่า พล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกลาโหมกัมพูชา เป็นผู้หญิง เราไม่อยากให้รู้สึกเหมือนว่าใช้โฆษกทหารที่เป็นผู้ชายไปโต้แย้งและอาจจะเสียเปรียบกว่า น.ส.ปนัดดา มีความเหมาะสมอยู่แล้ว ส่วนเรื่องข้อมูลก็ให้ประสานกับกองทัพอย่างเต็มที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ตรงนี้ตนคิดว่าสมน้ำสมเนื้อ
เมื่อถามย้ำว่าข้อมูลที่น.ส.ปนัดดา จะพูดสื่อสาร เป็นการกลั่นกรองมาจากทางกองทัพใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ประมาณนั้น และที่ผ่านมามีการประสานและนำข้อมูลไปช่วยเหลืออยู่แล้ว