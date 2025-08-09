รัฐบาล เผย ‘กรุงเทพฯ’ คว้าแชมป์เมืองยอดนิยมในเอเชีย ชูแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale 2025”

กรุงเทพฯ คว้าแชมป์เมืองยอดนิยมในเอเชีย รัฐบาล ชูแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale 2025” โกยรายได้เข้าประเทศ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์อะโกด้า (Agoda) แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก ได้จัดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดในเอเชีย โดย กรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ครองตำแหน่งเมืองยอดนิยม ประจำปี 2568 และยังมีเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ติดอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวเลือกกลับมาเยือนซ้ำเช่นกัน สะท้อนถึงความหลากหลายและเสน่ห์ของเมืองไทยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทาง
น.ส. ศศิกานต์ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ ความคึกคักของเมือง อาหารรสชาติเฉพาะตัว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับโลก อาทิ พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณราชวราราม รวมถึงความสะดวกในการเดินทางและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทย โดยกรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ “Level 1 – Exercise Normal Precautions” จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระดับสูงสุดของความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ตามประกาศ Travel Advisory ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568
รัฐบาล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินหน้าแคมเปญ “Amazing Thailand Grand Sale 2025” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ร่วมกับพันธมิตรในภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเป้าหมาย ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม
แคมเปญดังกล่าวมอบข้อเสนอพิเศษด้านที่พัก โรงแรม แพ็กเกจท่องเที่ยว และช้อปปิ้งทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทศกาลดนตรี กีฬา และกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง “ประสบการณ์” ให้กับนักเดินทาง ตามเทรนด์การท่องเที่ยวยุคใหม่
“รัฐบาลยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก ทั้งด้านความปลอดภัย มาตรฐานบริการ และเสน่ห์เฉพาะตัว พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว