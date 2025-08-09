รัฐบาล ผ่อนปรน บินโดรนเพื่อการเกษตร 11 ส.ค.นี้ ย้ำ ต้องขึ้นทะเบียน–กำหนดเวลาบิน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ศบ.ทก. เปิดเผยถึงการผ่อนปรนให้บินโดรน ว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)หรือ CAAT ได้ออกประกาศฉบับที่ 3 ผ่อนปรน ให้สามารถทำการบินโดรนเพื่อการเกษตรได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แต่ยังห้ามบินโดรนทุกประเภททั่วราชอาณาจักร จนถึงวันที่ 15 ส.ค. 2568 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ การผ่อนปรนสำหรับโดรนเพื่อการเกษตรต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ ผู้บังคับโดรนและตัวโดรนต้องขึ้นทะเบียนกับ CAAT ครบถ้วน และยังไม่หมดอายุ ,ได้รับอนุญาตปฏิบัติการบินเพื่อการเกษตรจาก CAAT, ไม่มีประวัติฝ่าฝืน หรือถูกเพิกถอนสิทธิการบิน, ทำการบินได้เฉพาะในพื้นที่เกษตรของตน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และแจ้งการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://uasportal.caat.or.th/ หรือแอพพลิเคชัน UAS Portal ของ CAAT และอีเมล ศตอ.น. [email protected] และตำรวจท้องที่ หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ความสูงการบินไม่เกิน 30 เมตร และให้ทำการบินได้ระหว่างเวลา 06.00–18.00 น. เท่านั้น และห้ามบินกลางคืน) ใช้เพื่อโปรย หว่าน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารเคมี เพื่อการเกษตร น้ำ หรือปุ๋ยเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อถ่ายภาพหรือสำรวจ
สำหรับพื้นที่ต้องห้ามบินโดรนทุกประเภทโดยเด็ดขาด ได้แก่ พื้นที่หวงห้าม อันตรายตามประกาศใน AIP Thailand (16 พื้นที่หลัก เช่น ศรีษะเกษ นครสวรรค์ จันทบุรี ตราด ราชบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ฯลฯ) จังหวัดชายแดนที่ประกาศกฎอัยการศึก หรือมีกองกำลังปฏิบัติการภาคพื้น (7 จังหวัด) อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี อำเภอเมือง จ.ระยอง รัศมี 9 กิโลเมตรรอบสนามบินและจุดขึ้นลงอากาศยานทุกแห่ง รวมถึงพื้นที่ที่หน่วยงานความมั่นคงประกาศเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ หากมีผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายหรือตอบโต้อากาศยาน รวมถึงใช้ระบบต่อต้านอากาศยานไร้นักบิน (Anti-Drone System) ได้ โดยหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืน สามารถแจ้งได้ที่ CAAT โทร. 02-568-8851 (ในเวลาราชการ) อีเมล [email protected] หรือ ศตอ.น. โทร. 02-126-7846 อีเมล [email protected] รวมถึงสถานีตำรวจ หน่วยทหาร หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
นายจิรายุ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชน จึงมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของประเทศกับการสนับสนุนการดำเนินชีวิตและอาชีพของประชาชน ซึ่งการผ่อนปรนครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคการเกษตรให้ดำเนินงานได้ต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลผลิต โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับมาตรการให้เหมาะสมตามความจำเป็นต่อไป