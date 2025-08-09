ทบ. อัพเดตอาการ 3 ทหารไทย เหยียบกับระเบิด ชี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์กัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

ทบ. ลั่น ทหารไทย เหยียบกับระเบิดหน 3 ทำให้สังคมโลก เห็นว่าการใช้อาวุธต่อกัน ยังคงมีอยู่ ลักษณะซ่อนรูป ชี้เป็นอุปสรรค ต่อมาตรการหยุดยิง มีหลักฐานเชิงประจักษ์ กัมพูชาใช้อาวุธก่อนตลอด
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 9 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีกำลังพลของหน่วย กองร้อยทหารราบที่ 111 เหยียบกับระเบิดขณะทำการลาดตระเวนเส้นทาง ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ว่า วันที่ 9 ส.ค.68 เวลา 10.00 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 กรณีกำลังพลของหน่วยกองร้อยทหารราบที่ 111 เหยียบกับระเบิดขณะทำการลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่รอยต่อบ้านโดนเอาว์-บ้านกฤษณา จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ได้แก่
1.จ่าสิบเอก ธานี พาหา ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ป้องกัน บาดเจ็บรุนแรง ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด
2.พลทหาร ภาคภูมิ ไชยสุระ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก บาดเจ็บบริเวณแขนและด้านหลัง
3.พลทหาร ธนันชัย ไกรวงค์ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ได้รับแรงอัดและบาดเจ็บบริเวณแก้วหู
พล.ต.วินธัยกล่าวต่อว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลในพื้นที่ และนำส่งโรงพยาบาลทหารภาคสนามทันที โดยได้ส่งต่อ จ่าสิบเอก ธานี พาหา ไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้สังคมภายในประเทศและในสังคมโลกทั่วไปเข้าใจได้ว่า การใช้อาวุธต่อกันยังคงมีอยู่ เป็นลักษณะของการพยายามที่จะใช้อาวุธต่อกันในแบบซ่อนรูป สิ่งนี้อาจนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินการในมาตรการหยุดยิง และการแก้ไขปัญหาในแบบสันติวิธี รวมถึงแสดงถึงว่าที่ผ่านมา กัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มในการใช้อาวุธก่อนมาตลอดด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
พล.ต.วินธัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.68 หน่วยทหารช่างได้เข้าดำเนินการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยและเสริมความมั่นคงในบริเวณภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็นที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชา จากการตรวจสอบพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN-2 จำนวน 18 ทุ่น แบ่งเป็น
• จำนวน 16 ทุ่น บรรจุอยู่ในกระสอบ ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด
• จำนวน 2 ทุ่น วางแบบเร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบ บริเวณรอบบ่อน้ำ อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด หน่วยทหารช่างได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 18 ทุ่นเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด และลูกจรวด RPG จำนวนมาก ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตตาวาของฝ่ายทหารกัมพูชาอย่างชัดเจน