กลุ่ม ส.ว.อิสระ ชี้เป็นบทเรียนสู้ต่อ ไม่หวั่นถูกกล่าวหา ปลอมลายเซ็นส่งศาลรัฐธรรมนูญ

ส.ว.อิสระ ไม่หวั่นถูกกล่าวหาปลอมลายเซ็นส่งศาลรัฐธรรมนูญสั่ง 136 สว.หยุดปฏิบัติหน้าที่ ระบุเป็นบทเรียนลุยต่อ 13 ส.ค.เอามาเซ็นชื่อต่อหน้าสื่อ ชี้ ส.ว.อิสระมีเกือบ 60 คนขอกำลังใจให้ออกมาสู้ หลังเจอสกัดทุกทาง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ส.ว. กลุ่มอิสระ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมี ส.ว.จำนวนหนึ่งอ้างว่าถูกปลอมลายเซ็น เพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภา ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ ส.ว.ที่ต้องคดีฮั้วเลือกจำนวน 136 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ว่า เขาคิดว่ามีการปลอมลายเซ็น หลังจากส่งรายชื่อไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวจากนี้จะให้เซ็นใหม่เอาหลักฐานไปเซ็นต่อหน้าสื่อมวลชนเลย ส่วนคนที่ออกมาร้องเรียนหรือจะฟ้องร้องก็ให้เขาฟ้องไปไม่มีปัญหา การส่งเอกสารก็ส่งไปให้แต่ละคนเซ็นอยู่แล้ว แต่ก็ไม่รู้ออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร ตนก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อถามว่ายืนยันว่าลายเซ็นทั้งหมดเป็นลายเซ็นจริงหรือไม่ น.ต.วุฒิพงศ์ กล่าวว่า ตนยืนยันไม่ได้ เพราะการเอาไปให้แต่ละคนก็มีทีมดำเนินการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องลับตั้งแต่ต้น เมื่อเขาเอาไปให้เซ็นแล้วก็ส่งกลับมารวมกัน ของตนก็ได้รับแบบเดียวกันและเซ็นไป ตนไม่ได้เป็นคนจัดการรวบรวมรายชื่อ แต่ทุกคนร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ เพราะเราเป็น ส.ว.อิสระไปบังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นก็เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียน เพราะเป้าหมายจริงๆ ของเราอยู่ที่วันที่ 13 ส.ค. หรือข่วงสัปดาห์หน้าอยู่แล้ว ซึ่งจะมีการเตรียมรายชื่อใหม่อีกครั้ง ในความเป็นจริงเรามีรายชื่อครบอยู่แล้ว แต่มันก็มีการข่มขู่กันเกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าประชาชน และสื่อคงเข้าใจดีอยู่แล้ว
น.ต.วุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า ส.ว.กลุ่มอิสระมีทั้งหมดเกือบ 60 คน บางคนเขาก็ยังรอดู รอกำลังใจ เพราะตอนนี้มีการข่มขู่กันแบบอุตลุดทั้งทางไลน์และช่องทางต่างๆ โดยหลักการเมื่อยื่นรายชื่อไปแล้ว มันถอนไม่ได้ แต่เมื่อมีการอ้างว่าปลอมลายเซ็นก็ว่ากันไป แต่ในส่วนของตนดูเอกสารอ่านรายละเอียดเข้าใจแล้วก็เซ็น เพราะมันเป็นความจริงที่สังคมเข้าใจได้อยู่แล้ว ประชาชนก็เห็นแล้ว ตนจึงพูดว่ามองจากดาวอังคารก็เห็นได้เลยว่าต้องควรทำอย่างไร การที่เรายื่นเรื่องไปนั้น เราไม่ได้ให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลย แต่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเรื่องที่อนุกรรมการ กกต.ชุดที่ 26 ได้พิจารณาแล้วเสร็จ และส่งไปให้เร่งรัดการดำเนินการ ในระหว่างนี้ถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ให้หยุดการสรรหาองค์กรอิสระไปก่อน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วยพิจารณา อย่าให้พวกเราต้องไปสรรหาองค์กรอิสระเพื่อจะมาตัดสินเราเองเลย
“อยากให้กำลังใจ คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ให้ตัดสินใจได้ เรื่องนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเอง เพราะเราเป็น สว.อยู่แล้ว ให้หยุดก็อาจจะทำงานไมได้ด้วยซ้ำไป แต่เราต้องการให้ทุกคนได้เคลียร์ปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่คาใจ เวลาไปตลาดก็มีคนถามว่าเราเป็น ส.ว.ฮั้วหรือเปล่า ไปงานเลี้ยงรุ่นเขาก็ถาม อธิบายจนปากฉีกถึงใบหู เขาก็ไม่เข้าใจ ทุกคนเข้าใจว่า ส.ว.ชุดนี้เป็น ส.ว.ฮั้วทั้งหมด ซึ่ง ส.ว.โดยหลักการต้องเป็นอิสระ เรื่องนี้จึงต้องตัดสินด้วยกระบวนการยุติธรรม และเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงในโลก ถ้าผิดก็ต้องรับผิด ถ้าถูกก็เป็นต่อและจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตัวเองด้วยซ้ำ ว่าเราไม่ผิด และสามารถทำงานต่อได้อย่างเต็มที่ จะได้ไม่มีใครมาขัดขวางว่าเราทำเพราะอย่างนี้ หรือมีใบสั่งจากดินแดนบางแห่ง” น.ต.วุฒิพงศ์ กล่าว