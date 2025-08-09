เพื่อไทย เคาะส่ง สง่า พรมเมือง เลือกซ่อมเชียงราย แทนพิเชษฐ์ ที่ถูกสอย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 แทนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้น ส.ส. ว่า กรรมการบริหารพรรคได้มีมติส่ง นายสง่า พรมเมือง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ดำเนินการเรื่องการลงพื้นที่หาเสียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติของนายสง่านั้น จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนประวัติการทำงาน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เชียงแสน ตั้งแต่ปี 2564-2567 เป็นนายกสโมสรโรตารีเชียงแสนในปี 2566 และเป็นเลขาธิการสโมสรโรตารีเชียงแสนในปี 2567 เป็นผู้บริหาร บริษัท วันดีพืชผลการเกษตร จำกัด และ บริษัท วันดีโลจิสติกส์ จำกัด ในปี 2567-2568 โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเชียงแสน เขต 1