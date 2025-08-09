เพื่อไทย มั่นใจงบ 3.7 ล้านล้าน ผ่านฉลุยแน่ เชื่อเป็นวาระประเทศ ไร้ปัญหาองค์ประชุม

“อนุสรณ์” มั่นใจ งบฯ69 ไร้ปัญหา ชี้เป็นวาระประเทศ ไม่ใช่วาระพรรคการเมือง เผย “พท.-พรรคร่วมรบ.” ให้ความร่วมมืออย่างดี
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 ในวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ ว่า เรามีความพร้อม ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพรรคในช่วงเช้าของวันที่ 13 สิงหาคม เบื้องต้นมั่นใจว่า ไม่มีปัญหาอะไร เพราะงบประมาณเป็นวาระของประเทศ ไม่ใช่วาระของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ฉะนั้นเชื่อว่า งบประมาณ 69 จะผ่าน โดยส.ส. ที่สงวนคำแปรญัตติไว้จะได้เวลาในการอภิปรายคนละ 7 นาที ส่วนคนที่ไม่ได้สงวนคำแปรญัตติได้เวลาคนละไม่เกิน 5 นาที โดยวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลได้หารือกันไว้เรียบร้อย เชื่อว่า เวลาอภิปรายไม่เกินวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ น่าจะเพียงพอ
เมื่อถามว่า วิปรัฐบาลมีการกำชับส.ส.ให้เข้าร่วมประชุมอย่างไรบ้าง นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหา และทุกพรรคได้เห็นอยู่แล้วว่า เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานรออยู่ ฉะนั้น ทุกคนต้องเต็มที่ในการประชุม เชื่อว่าใน 3 วันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
“ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล ให้ความร่วมมือทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ผมในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ทุกครั้งที่เข้าประชุมก็เห็นถึงความมั่นใจที่ทุกพรรคได้ร่วมกันทำงาน”นายอนุสรณ์ กล่าว