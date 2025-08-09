ปชน.บี้ ก.แรงงาน ยืนยัน ไม่เอาระบบย้อนยุค ล้มที่มาเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม หลังอนุสว.ทำทางชัด

ปชน. บี้ ก.แรงงาน ยืนยัน จะไม่ล้มระบบเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม หลังอนุส.ว.ทำทางชัด จ้องรื้อทิ้ง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 นายเซีย จําปาทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปีกแรงงานของพรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง [บอร์ดประกันสังคมต้องมาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตน ไม่เอาระบบย้อนยุค กระทรวงแรงงาน-สปส. ต้องยืนยันไม่ยกเลิกเลือกตั้งทางตรง ใครจะเป็นบอร์ดต้องแข่งขันตามกติกาประชาธิปไตย] แสดงความคิดเห็นกรณีที่อนุกรรมการในวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอยกเลิกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางตรงแบบเดิม มาใช้ระบบเลือกตั้งแบบ ส.ว. โดยมีเนื้อหาดังนี้
ได้รับข้อมูลว่า มีความพยายามของคนบางกลุ่มในการเสนอยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทางตรงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เปลี่ยนไปเป็นระบบเลือกตั้งแบบ ส.ว.
ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ร่วมเรียกร้องผลักดันให้คณะกรรมการประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตนโดยตรง ซึ่งวันนี้เรามีบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 การทำงานของบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบัน ซึ่งคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่มีเพียง 6 คน ได้ทำงานอย่างแข็งขัน ผลักดันการปรับเพิ่มสวัสดิการ เปิดเผยข้อมูลการลงทุน ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และเปิดเผยข้อมูลการบริหารสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้ทราบ ทำให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นต่อสำนักงานประกันสังคมมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที่ผมเป็นผู้ประกันตนมา
แต่วันนี้ผมได้รับข่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านประกันสังคมในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ได้มีการรายงานการประชุมของอนุกรรมาธิการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 พิจารณาข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และมีข้อเสนอที่สรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือจะมีการเลือกตั้งที่ซับซ้อนขึ้นและไม่ใช่การเลือกตั้งทางตรงอย่างการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งผมก็คงต้องตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเพราะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปเปิดเผยเปิดโปงการทุจริตและผลประโยชน์มหาศาลของกองทุนหรือไม่ จึงทำให้มีคนบางกลุ่มที่เข้าไปนั่งในอนุกรรมาธิการแรงงานฝั่ง ส.ว.ชุดนี้ ต้องพยายามศึกษาหาวิธีล้มการเลือกตั้งแบบทางตรง
ผมในฐานะผู้แทนราษฎรสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานและในฐานะผู้ประกันตนมาตรา 40 รู้สึกกังวลใจอย่างยิ่งต่อความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการด้านประกันสังคมในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา ที่พยายามจะย้อนยุคการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกลับไปสู่กระบวนการเลือกตั้งแบบเดิม ๆ ที่ผู้ประกันตนหรือคนทำงานกว่า 24 ล้านคนที่เป็นคนส่งเงินเข้ากองทุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนของเราโดยตรง
วันนี้เรารับทราบร่วมกันว่าหากสำนักงานประกันสังคมไม่มีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารให้ดีกว่าเดิม มีโอกาสสูงที่กองทุนประกันสังคมจะล่มภายใน 30 ปีข้างหน้า ดังนั้นข้อเสนอที่ล้าหลัง รังแต่จะฉุดรั้งความก้าวหน้าและการพัฒนากองทุนประกันสังคม
สำหรับผมที่อดีตเคยเป็นนักกิจกรรมสหภาพแรงงานที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งสอนให้ผมเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน
ดังนั้นขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ออกมายืนยันกับสังคมว่าจะไม่ยกเลิกการเลือกตั้งแบบทางตรง และขอให้ทุกฝ่ายที่สนใจสมัครเป็นบอร์ดมาแข่งขันกันในกติกาประชาธิปไตย ไม่ใช่หาทางลักไก่หวังประโยชน์เฉพาะกลุ่มตน